Chuẩn bị xét xử hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Hai bị cáo trong vụ án Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông.

Theo đó, 63 bị cáo nêu trên sẽ bị đưa ra xét xử về 9 tội danh gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, HĐXX trong vụ án gồm 5 người: 2 Thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Phó Chánh án TAND TP. Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa.

Hai kiểm sát viên của VKSND TP. Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong số 65 bị cáo, có tới 48 bị cáo là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố và đưa ra xét xử về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”, SN 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về 2 tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương gồm: Trần Văn Trường (SN 1973), Ngô Văn Vinh (SN 1962, đã nghỉ hưu) và Dương Văn Lương (SN 1962, cựu Phó Viện trưởng) cùng 45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đánh bạc.

15 bị cáo còn lại bị truy tố và đưa ra xét xử về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy…

Theo cáo trạng truy tố, đêm 7/6/2025, 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa điều trị bắt buộc nam của Viện pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và 2 vợ chồng Đông - Mai Anh bị bắt quả tang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an tiến hành khám xét buồng chữa bệnh của Lê Văn Đông tại khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương và đã thu giữ ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy của Đông.

Qua điều tra đã làm rõ, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y, Mai Anh đã hối lộ các cán bộ, nhân viên của Viện pháp y tâm thần Trung ương để các cán bộ, nhân viên này bỏ qua các sai phạm của Mai Anh trong quá trình điều trị tại Viện; tạo điều kiện cho Mai Anh và các bệnh nhân khác tự do ra vào Viện trái pháp luật.

Ngoài ra, Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị cáo, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần Miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án hình phạt tù.

Cơ quan công tố xác định số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Mai Anh đã nhận số tiền rất lớn của nhiều đối tượng, sau đó chuyển một phần cho Trần Văn Trường, Hoàng Tất Thành (Giám định viên pháp y tâm thần, Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc) để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần của các đối tượng này.

Số tiền còn lại Mai Anh hưởng lợi cá nhân, trong đó số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự qua việc môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là 6 tỷ đồng, số tiền Mai Anh hưởng lợi trong việc môi giới hối lộ là 4,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mai Anh còn có vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc thông tin gian dối về việc có thể tác động với các cơ quan tố tụng, hội đồng giám định tâm thần để cho một số bị cáo được đi giám định tâm thần và kết luận bị bệnh tâm thần để được đi chữa bệnh bắt buộc. Với hành vi này, Mai Anh đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng…

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, có gần 40 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, trong đó bị cáo Lê Văn Đông, Đặng Thị Hòa và Lý Văn Xuân (nhân viên và bảo Viện pháp y tâm thần Trung ương) có nhiều luật sư bào chữa nhất (4 luật sư), bị cáo Trần Văn Trường có 2 luật sư bào chữa…

Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập hơn 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 10 ngày.