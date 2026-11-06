Chuẩn bị xét xử cựu Chủ tịch Công ty Sen Tài Thu

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Cty Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó TGĐ Cty Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Lan Hương (cựu TGĐ Cty Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm - SN 1977, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

HĐXX gồm 5 người, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội.

Một kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ Cty Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị cáo thuê cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, slide về chiến lược kinh doanh của công ty mà Linh và Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Cty Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…

Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Mức lãi suất đầu tư mà Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra theo thời hạn từ 9% đến 13,5%, đồng thời cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn; nhà đầu tư (NĐT) còn được rút vốn trước hạn. Thực tế, sau khi góp vốn vào Cty Sen Tài Thu, các NĐT không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 NĐT chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Cty Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hoà trong Cty.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hoà, Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các NĐT. Còn lại hơn 988,7 tỷ đồng, các bị cáo chiếm đoạt hết.

Quá trình điều tra có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Cty Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các NĐT này đã được các bị cáo chi trả hơn 213,8 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757,4 tỷ đồng.