Chuẩn bị triển khai lực lượng quốc tế tới Gaza, cứu trợ bị cắt giảm

Người dân Palestine xếp hàng nhận thức ăn cứu trợ tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 19/10, một quan chức Hội đồng Hòa bình cho biết Maroc đã huấn luyện khoảng 500 quân nhân để chuẩn bị tham gia ISF tại Gaza. Hoạt động huấn luyện bắt đầu từ cuối tháng 8, do ISF dưới sự dẫn dắt của Mỹ tổ chức, song chưa rõ quá trình này đã hoàn tất hay chưa.

Tháng 2 vừa qua, Maroc cam kết cử cảnh sát và quân nhân tham gia các hoạt động tại Gaza trong giai đoạn hậu xung đột, trở thành quốc gia Arập đầu tiên công khai đưa ra cam kết này. Albania, Kazakhstan cũng đồng ý đóng góp quân cho ISF, nhưng Maroc dự kiến là nước đầu tiên trong số này triển khai lực lượng tới Gaza.

Tuy nhiên, tiến trình thực hiện kế hoạch hòa bình và tái thiết vẫn gặp nhiều trở ngại. Ngày 18/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắc lại lập trường không cho phép tái thiết Gaza nếu Hamas chưa giải giáp và vùng lãnh thổ này chưa được phi quân sự hóa. Israel đã chấp thuận một số hạng mục hạ tầng phục vụ dự án nhà ở do Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) tài trợ cho người Palestine phải di dời ở phía Nam Gaza, nhưng nhiều sáng kiến khác vẫn đình trệ do chưa được phê duyệt.

Trong khi đó, tình hình cứu trợ lương thực tại Gaza đang xấu đi do thiếu hụt tài chính nghiêm trọng. Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 19/10, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thông báo phải cắt giảm khoảng 30% mức hỗ trợ, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 500.000 người trong bối cảnh mùa Đông đang đến gần.

Trong tháng 10, WFP chỉ có thể hỗ trợ 1,1 triệu người dễ bị tổn thương nhất tại Gaza, giảm so với 1,6 triệu người trong tháng trước. Khẩu phần cứu trợ bị cắt giảm một nửa; hỗ trợ tiền mặt cho 75.000 hộ gia đình cũng giảm, trong khi số suất ăn nóng cung cấp hằng ngày giảm từ 250.000 xuống còn 150.000. WFP vẫn nỗ lực duy trì hỗ trợ các lò bánh mì đáp ứng khoảng 30% nhu cầu bánh mì tại Gaza, cung cấp dinh dưỡng cho 300.000 phụ nữ và trẻ em, đồng thời hỗ trợ bữa ăn nhẹ học đường cho 200.000 học sinh.

Theo WFP, khoảng 67% cư dân Gaza, tương đương 1,4 triệu người, đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính ở mức khủng hoảng trở lên. Khoảng 200.000 người vẫn ở trong tình trạng khẩn cấp, cần được cứu trợ lương thực tức thì. Trong khi đó, hơn 80% dân số thất nghiệp, còn cứ 5 trẻ em thì chỉ có 1 em được tiếp cận chế độ dinh dưỡng đa dạng tối thiểu.

WFP cảnh báo những cải thiện về an ninh lương thực đạt được sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10/2025 vẫn rất mong manh và có thể nhanh chóng bị đảo ngược nếu nguồn tài trợ tiếp tục suy giảm. Cơ quan này kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương bổ sung kinh phí để duy trì cứu trợ khẩn cấp, đồng thời ngăn chặn nguy cơ suy dinh dưỡng gia tăng ở trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, cho con bú.