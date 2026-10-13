Chuẩn bị trao giải Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng

Họp ban tổ chức, Tổ thư ký Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc thi diễn ra từ 7 giờ 30 phút ngày 17/9 đến 17 giờ 30 phút ngày 23/9/2026, thu hút 58.857 người tham gia, với 88.604 lượt dự thi; có sự tham gia của 100% đảng ủy, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Nhiều đơn vị có số người và lượt dự thi cao, tiêu biểu như: Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng bộ phường Tô Hiệu... Điểm trung bình toàn hệ thống đạt 90,3 điểm; có 33,2% lượt thi đạt từ 80 đến 100 điểm, trong đó 5.092 lượt đạt điểm tối đa, chiếm 5,74%.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu ý kiến.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Cuộc thi được tổ chức thiết thực, nội dung bám sát các nghị quyết, tạo sức lan tỏa trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại cuộc họp, Ban tổ chức đã xem xét kết quả cuộc thi, danh sách dự kiến trao giải cá nhân và các giải chuyên đề dành cho đảng bộ xã, phường có nhiều người tham gia, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy triển khai cuộc thi hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chá A Của đề nghị các thành viên Ban tổ chức, Tổ thư ký khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng kết, chương trình, kịch bản trao giải; các đơn vị được phân công chủ động phối hợp, rà soát kỹ nội dung, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức trao giải trang trọng, thiết thực, hiệu quả.