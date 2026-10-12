Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để khởi công các dự án trọng điểm cuối tháng 10

Quang cảnh Cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự kiến trong ngày 29 và 30-10, tỉnh Thái Nguyên sẽ khởi công 7 dự án gồm: Dự án Khu dân cư số 2 xã Lương Phú (nay là xã Kha Sơn); Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1; Dự án Khu dân cư xã Kha Sơn; Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2; Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức; Dự án Đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình; Dự án Đầu tư xây dựng Thái Nguyên 2.

Đại biểu dự Cuộc họp.

Qua rà soát, tiến độ chuẩn bị các dự án cơ bản đang được các chủ đầu tư, nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai. Tuy nhiên, một số thủ tục quyết định đến điều kiện khởi công vẫn chưa hoàn thành theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Đại diện Sở Xây dựng báo cáo tại Cuộc họp.

Báo cáo từ các đơn vị, địa phương cho thấy, khó khăn, vướng mắc chủ yếu là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại một số dự án; một số hồ sơ quy hoạch, môi trường, đấu nối giao thông, thủy lợi, cấp điện, cấp nước chưa hoàn thành. Trong khi đó, việc lập, hoàn thiện và trình hồ sơ dự án đầu tư xây dựng đến cơ quan chuyên môn để thẩm định tại một số dự án còn chậm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Để các dự án khởi công theo đúng kế hoạch đề ra, các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đồng hành cùng các chủ đầu tư, nhà đầu tư, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan. Trong đó, tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, nhất là các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, quy hoạch, đấu nối hạ tầng và xây dựng.