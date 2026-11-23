Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò chủ thể, trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 30-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Phong trào “Toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại” (viết tắt là Phong trào), Bộ Quốc phòng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau:

Căn cứ Chỉ thị số 38/CT-TTg, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, các cơ quan, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động Phong trào với nội dung, hình thức phù hợp; xác định rõ thời gian, địa điểm, thành phần và trách nhiệm phối hợp; chủ động bảo đảm kinh phí từ các nguồn hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.

Việc tổ chức phát động hoàn thành trước ngày 23-12-2026, gắn với các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2026), bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Bộ Quốc phòng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm định hướng công tác tuyên truyền; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và kết quả thực hiện Phong trào, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong toàn xã hội.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Phong trào; phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực hợp pháp tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại.

Ảnh minh họa: TUẤN HUY

Về tổ chức lễ phát động Phong trào, căn cứ điều kiện thực tiễn, các địa phương chủ động xây dựng chương trình phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tạo điểm nhấn và sức lan tỏa.

Cùng với lễ phát động, căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân như: Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; công tác dân vận, chính sách; triển lãm, trưng bày, giao lưu quân dân và các hoạt động có ý nghĩa khác, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tạo điểm nhấn, thống nhất cách thức tổ chức và rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng rãi, Bộ Quốc phòng đã đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng (trực tiếp là Quân khu 7) tổ chức phát động trước; trên cơ sở đó, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng cách làm phù hợp trong cả nước.

Bộ Quốc phòng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện; gửi kế hoạch tổ chức phát động về Bộ Quốc phòng (qua Tổng cục Chính trị) trước ngày 10-12-2026 và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31-12-2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.