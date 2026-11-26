Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì các hội nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh.

Tại các hội nghị, các đại biểu xem xét, cho ý kiến về báo cáo kết quả hoạt động năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 của HĐND tỉnh; dự kiến chương trình các kỳ họp thường lệ năm 2027; chương trình giám sát năm 2027 và các nội dung phục vụ Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Đại biểu dự Hội nghị.

Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp; Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đại diện các ban của HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Tiếp đó, Đảng ủy HĐND tỉnh thực hiện các bước về quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2030-2035; quy hoạch các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban của HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2031-2036.

Phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu các ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp khảo sát, đánh giá thực tế, làm rõ nguồn thu và khả năng cân đối ngân sách, từ đó tham mưu phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa tỉnh và cơ sở hợp lý, khả thi.

Các đề xuất phải dựa trên số liệu khách quan, có luận cứ thuyết phục; chủ động phản biện, đề xuất điều chỉnh khi cần thiết, nhất là đối với tỷ lệ phân chia nguồn thu từ đất.

Công tác thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết cần được chuẩn bị từ sớm, bảo đảm nghị quyết ban hành sát thực tiễn.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo.

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2027, đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh rà soát các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất; xây dựng danh mục, địa chỉ cụ thể các nguồn có khả năng tạo thu, bảo đảm kế hoạch có cơ sở thực hiện.

Về các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có tuyến cao tốc Thái Nguyên - Lạng Sơn và Dự án đường hầm kết nối Thái Nguyên với Tam Đảo, đồng chí yêu cầu các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương liên quan, thực hiện đầy đủ quy trình, bảo đảm cơ sở pháp lý và tiến độ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng chí đề nghị tập trung khắc phục những tồn tại trong đo đạc, lập bản đồ, hoàn thiện hồ sơ và xác định nguồn gốc đất; nâng cao năng lực quản lý, đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng. Đồng thời rà soát, tháo gỡ khó khăn về kinh phí, bảo đảm các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp được triển khai đến người dân.

Đồng chí Bùi Văn Lương đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo trình Kỳ họp thường lệ cuối năm. Các báo cáo, kiến nghị sau giám sát cần được làm rõ nội dung, nguyên nhân, bảo đảm đúng quy định và đề xuất giải pháp cụ thể.

Chương trình giám sát năm 2027 cần tiếp tục được rà soát, lựa chọn các chuyên đề đa dạng, xuất phát từ những vấn đề thực tiễn, tập trung vào các lĩnh vực môi trường, khoáng sản, đất đai, công tác dân tộc; đồng thời cập nhật, điều chỉnh nội dung phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.