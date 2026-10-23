Chuẩn bị tốt kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Thái Nguyên

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì các hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì các hội nghị.

Trong tháng 10-2026, Đảng ủy HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc ban hành 78 văn bản nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy và các nhiệm vụ theo chương trình công tác, bảo đảm kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đảng ủy HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công 2 kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XV (Kỳ họp thứ tám và Kỳ họp thứ chín), xem xét, thông qua 26 nghị quyết.

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Việc kịp thời ban hành các nghị quyết đã góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, Đảng ủy HĐND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ban HĐND tỉnh triển khai chương trình công tác, kế hoạch giám sát năm 2026; tăng cường giám sát thường xuyên việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Công tác rà soát các nghị quyết quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc trường hợp phải hợp nhất hoặc cần hợp nhất theo quy định được chú trọng; hoạt động khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh tiếp tục được thực hiện.

Trong tháng 11-2026, Đảng ủy HĐND tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2026, bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu đề ra.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các hội nghị cũng xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc của Đảng ủy HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh; các dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận các hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thống nhất với các nội dung trình; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo quy chế, quyết định, kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, sát yêu cầu thực tiễn và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ cho các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, nhất là công tác chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; chủ động phối hợp, rà soát kỹ lưỡng các nội dung trình Kỳ họp, bảo đảm chất lượng, tiến độ và đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.