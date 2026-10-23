Chuẩn bị tốt cho việc đón khách du lịch quốc tế

Chiều 23-10, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cùng các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình đón khách quốc tế đến Khánh Hòa và dự kiến lượng khách những tháng cuối năm, trong đó có việc đón khách theo Nghị quyết số 325 ngày 12-10-2026 của Chính phủ về chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu ngành Du lịch tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của du khách; nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình kích cầu, phát triển sản phẩm, xúc tiến, quảng bá du lịch Khánh Hòa tại các thị trường trọng điểm nhằm mở rộng nguồn khách, thu hút du khách đến Khánh Hòa. Đồng thời, khai thác hiệu quả cơ hội từ chính sách theo Nghị quyết số 325 của Chính phủ, góp phần thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng thị trường khách quốc tế đến tỉnh. Các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ để phục vụ tốt du khách.

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Long Biên giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 325, trong đó chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự; hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn điểm tham quan phù hợp, điểm ăn uống và mua sắm bảo đảm chất lượng… Kế hoạch phải xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các doanh nghiệp du lịch trong quá trình tổ chức thực hiện.