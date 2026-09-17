Chuẩn bị tốt cho Hội nghị ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã

Báo cáo tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng đề án tổ chức Hội nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương; ban hành kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức Hội nghị, gửi giấy mời các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN; phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài lực lượng Công an triển khai tổng thể công tác chuẩn bị.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về chương trình, nội dung các phiên làm việc và hoạt động song phương; việc chuẩn bị các văn kiện, bài phát biểu, tham luận và các điều kiện phục vụ Hội nghị.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh: Để Hội nghị được tổ chức thành công, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải rà soát kỹ từng nội dung, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Về chương trình Hội nghị, cần sắp xếp các hoạt động một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với thông lệ, tạo thuận lợi cho các đoàn đại biểu tham dự.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan của Bộ Công an đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Nội dung nghi lễ cần được tổ chức trang trọng, gọn gàng, dành thời lượng phù hợp cho các phiên làm việc, trao đổi chuyên môn, thảo luận giữa các đoàn. Việc chuẩn bị phim tư liệu và các sản phẩm phục vụ Hội nghị phải được kiểm duyệt kỹ về nội dung, hình ảnh, bảo đảm hài hòa, thể hiện tinh thần hợp tác giữa các nước ASEAN.

Đối với các phiên làm việc, Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu Cục Đối ngoại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị liên quan chủ động xây dựng nội dung, kịch bản thảo luận, phân công đơn vị chủ trì phù hợp; tập trung vào công tác truy nã tội phạm và những vấn đề các bên cùng quan tâm.

Các ý kiến tập trung trao đổi, thảo luận về công tác chuẩn bị chương trình, nội dung các phiên làm việc và hoạt động song phương của Hội nghị.

Đối với công tác tuyên truyền, các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị, bảo đảm thông tin kịp thời, phù hợp, góp phần lan tỏa ý nghĩa, kết quả của Hội nghị.

Cùng với đó, cần chuẩn bị kỹ phim tư liệu về những nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam và kết quả hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN trong đấu tranh với tội phạm truy nã; chú trọng chất lượng nội dung, hình ảnh, thể hiện tinh thần hợp tác, trách nhiệm và sự tham gia của các nước.