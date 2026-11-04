Chuẩn bị tốt cho hành trình làm cha mẹ

Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân là một trong những yếu tố cần thiết giúp nam, nữ chuẩn bị kết hôn được trang bị thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe để có cuộc sống hạnh phúc bền lâu. Do đó, nhiều cặp đôi đã chủ động khám, tư vấn sức khỏe từ trước hôn nhân, trước khi mang thai để chuẩn bị tốt cho một thai kỳ an toàn và giúp các thành viên trong gia đình khỏe mạnh.

Sau 2 năm tìm hiểu, chị N.T.H ở phường Yên Bái và bạn trai đi đến quyết định xây dựng gia đình. Trước khi tính chuyện trăm năm, đôi bạn trẻ đã chủ động đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh để khám sức khỏe sinh sản.

Với chị H, đây không chỉ là một lần kiểm tra sức khỏe thông thường mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho kế hoạch sinh con ngay sau khi cưới.

Tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh, đôi bạn trẻ được khám sức khỏe tổng quát, xét nghiệm cần thiết, tầm soát các bệnh truyền nhiễm và được tư vấn chuyên sâu về sức khỏe sinh sản, thời điểm mang thai an toàn. Kết quả thăm khám cho thấy sức khỏe sinh sản của cả hai đều tốt.

Chị H chia sẻ: “Tôi nghĩ làm cha mẹ không phải đến khi em bé chào đời mới bắt đầu. Ngay từ trước khi mang thai, tôi đã có ý thức chăm sóc sức khỏe, tìm hiểu kiến thức và chuẩn bị những điều cần thiết. Khi đã mang thai thì càng phải chủ động hơn để theo dõi sức khỏe của cả mẹ và con. Ngoài thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, khám thai theo các mốc thời gian được bác sĩ hướng dẫn và sàng lọc trước sinh, tôi sẽ tham gia các lớp yoga để duy trì sức khỏe, sự dẻo dai; đọc sách, tìm hiểu về dinh dưỡng, chăm sóc thai phụ, thai nhi và trẻ sơ sinh”.

Còn đối với vợ chồng anh T.V.N ở xã Yên Bình, trước khi có kế hoạch sinh con, hai vợ chồng cùng đi khám sức khỏe tổng quát, tìm hiểu những vấn đề cần lưu ý để chuẩn bị tốt hơn cho việc mang thai.

Anh N cho biết: “Việc kiểm tra sức khỏe trước khi mang thai giúp hai vợ chồng hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình, nhận diện những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình mang thai và sự phát triển của em bé. Đây cũng là bước chuẩn bị về kiến thức và tâm lý để cả hai sẵn sàng đảm nhận vai trò làm cha, làm mẹ”.

Việc chuẩn bị cho hành trình làm cha mẹ đang dần thay đổi ở một bộ phận người trẻ. Không chờ đến khi có thai, họ bắt đầu quan tâm sớm hơn đến việc kiểm tra sức khỏe, tìm hiểu các yếu tố nguy cơ và trang bị kiến thức cần thiết cho quá trình mang thai, sinh con.

Sự chuyển biến ấy phần nào được phản ánh qua số lượng các cặp đôi đến khám và tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh. Mỗi tháng, khoa tiếp nhận khoảng 10 - 20 cặp đôi khám sức khỏe tiền hôn nhân hoặc chủ động khám sức khỏe tổng quát trước khi mang thai.

Ý nghĩa của sự chủ động càng rõ hơn với các bệnh lý di truyền như bệnh tan máu bẩm sinh, nếu phát hiện người mang gen bệnh trước hôn nhân hoặc trước khi mang thai, các cặp vợ chồng sẽ được tư vấn, đánh giá nguy cơ và thực hiện các xét nghiệm cần thiết theo chỉ định.

Qua đó, góp phần giảm nguy cơ trẻ sinh ra mắc bệnh, giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình và xã hội. Không chỉ dừng ở việc kiểm tra sức khỏe trước khi mang thai, sự chủ động còn cần được tiếp nối trong suốt thai kỳ.

Khám thai đúng lịch, thực hiện các xét nghiệm và sàng lọc trước sinh theo hướng dẫn chuyên môn giúp theo dõi sức khỏe của mẹ và thai nhi, đồng thời phát hiện sớm những nguy cơ để có hướng xử lý, tư vấn phù hợp.