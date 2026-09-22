Chuẩn bị tốt cho diễn tập VT-26 và sơ kết phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải 'Chính quy, an toàn, hiệu quả'

Tại hội nghị, Cục Xe máy - Vận tải đã báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập VT-26. Trong đó, Cục đã ban hành các văn bản, xây dựng các kế hoạch diễn tập VT-26; tổ chức bồi dưỡng lý luận diễn tập VT-26; ban hành công văn về việc xây dựng văn kiện, đầu bài diễn tập, kế hoạch thực binh; hướng dẫn xây dựng công trình dã ngoại trong diễn tập.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập VT-26 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với công tác chuẩn bị cho sơ kết phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” giai đoạn 2021-2026, Cục đã tiến hành phúc tra điểm 05/05 đơn vị vận tải theo tiêu chí “Chính quy, an toàn, hiệu quả” và kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026 theo kế hoạch. Xây dựng báo cáo sơ kết phong trào, xây dựng kịch bản phim sơ kết và tổng hợp đề nghị khen thưởng trong phong trào thi đua đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” giai đoạn 2021-2026 của các đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Cục Xe máy - Vận tải trong công tác chuẩn bị diễn tập và sơ kết phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” giai đoạn 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, yêu cầu Cục Xe máy - Vận tải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục phục vụ diễn tập; rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống văn kiện theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên; xây dựng, ban hành kế hoạch cơ động đại biểu tham quan diễn tập. Triển khai huấn luyện bắn UAV tại khu thực binh; hoàn chỉnh hệ thống công sự, hầm hào, cảng dã chiến khu thực binh, khu sơ tán phục vụ cho diễn tập VT-26; tổ chức triển khai luyện tập tổng hợp, sơ duyệt, tổng duyệt và thực hành diễn tập theo kế hoạch. Tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, làm tốt công tác chuẩn bị cho sơ kết phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” giai đoạn 2021-2026 bảo đảm triển đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch.