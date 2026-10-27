Chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi chủ trì phiên họp.

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi phát biểu kết luận phiên họp.

Phiên họp thứ 15, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XX (kỳ họp chuyên đề). Theo dự kiến, tại kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa XX sẽ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết, trong đó thẩm quyền thẩm tra của Ban Dân tộc là 01 dự thảo nghị quyết; Ban Pháp chế thẩm tra 03 dự thảo Nghị quyết; Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra 01 dự thảo nghị quyết và Ban Kinh tế ngân sách thẩm tra 04 dự thảo nghị quyết và đề xuất bổ sung một số nghị quyết trình kỳ họp. Các dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực, nội dung khác nhau liên quan đến việc hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu tại phiên họp.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, đến nay, các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các dự thảo nghị quyết theo đúng thẩm quyền, đồng thời tiếp tục làm rõ những vấn đề còn có nhiều ý kiến về sự cần thiết, cơ sở pháp lý, thẩm quyền ban hành; tính phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn của địa phương. Thông qua thẩm tra, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ nội dung, phạm vi, đối tượng áp dụng, nguồn lực thực hiện và tính khả thi của các chính sách được đề xuất; tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung nhằm bảo đảm nghị quyết khi ban hành rõ ràng, chặt chẽ, thống nhất và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, thảo luận tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện các nội dung báo cáo, dự thảo nghị quyết, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức tốt Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa XX. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi nhấn mạnh, cần tập trung với trách nhiệm cao nhất trong công tác thẩm tra, tiếp tục nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, bám sát các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương. Nội dung thẩm tra phải bảo đảm khách quan, toàn diện, sâu sắc, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; làm rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, nguồn lực thực hiện và tính khả thi của từng chính sách. Các Ban chủ động phối hợp với các cơ quan soạn thảo để trao đổi, thống nhất những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa; đồng thời nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra, bảo đảm các dự thảo nghị quyết khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định có chất lượng, chặt chẽ, đúng thẩm quyền, sát thực tiễn cuộc sống, nhất là trong giai đoạn phát triển mới...

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã xem xét, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.