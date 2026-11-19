Theo Bộ Ngoại giao, dự kiến, ngày 19/11, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến, Trung Quốc diễn ra lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 cho Việt Nam.

Hướng tới APEC 2027 diễn ra tại Phú Quốc, song song với công tác chuẩn bị nguồn nhân lực, đặc khu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Những ngày đầu tháng 11, sau khi đường cất hạ cánh số 2 của Sân bay Phú Quốc đã khai thác thương mại, hàng nghìn công nhân tập trung thi công nhà ga T2.

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dần thành hình.

Nhìn từ trên cao, hình hài Nhà ga T2 sân bay Phú Quốc dần hiện rõ. Phần bê tông khung đã hoàn thành, nhà thầu đã hoàn thành kết cấu mái một bên, hệ thống kính mặt trước và mặt sau nhà ga dần khép kín. Dự án mở rộng sân bay khi hoàn thành sẽ đáp ứng công suất khai thác 20-24 triệu hành khách/năm, sẵn sàng chào đón khách quốc tế tới với APEC 2027.

Theo kế hoạch, sau khi đường băng số 2 vận hành ổn định, đường băng số 1 sẽ tạm đóng để nâng cấp, kéo dài thêm 500m, đạt 3,5km và mở rộng lên 75m. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trở lại từ tháng 5/2027.

Hệ mái thép với những đường cong uốn lượn dần thành hình, tái hiện kiến trúc lấy cảm hứng từ đôi cánh Phượng hoàng của Nhà ga T2 sân bay Phú Quốc.

Ở khu vực Trung tâm hội nghị APEC, tới nay Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đã hoàn thành 98% phần kết cấu. Hai công trình phấn đấu hoàn thiện trong tháng 3/2027. Nhà biểu diễn đa năng sức chứa 4.030 chỗ ngồi (một trong những hạng mục văn hóa quy mô lớn phục vụ sự kiện APEC 2027) cũng đã rõ hình hài.

Tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc (nối sân bay - trung tâm hội nghị) sau gần một năm thi công, có 4/6 nhà ga thi công khoảng 60% khối lượng; gần 10km đường ray đã được lắp đặt. Theo kế hoạch, kết cấu hầm và dầm hộp dự kiến hoàn thành trong tháng 12 tới, hoàn thành lắp ray vào tháng 2/2027, chạy thử tàu từ tháng 6/2027.

Các công trình giao thông khác như đường tỉnh 975, Đại lộ APEC cũng hoàn thiện từng ngày. Dự kiến, hoàn thiện toàn tuyến trước ngày 30/4/2027.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc đang dần thành hình.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - nhìn nhận, APEC 2027 là cơ hội lớn để địa phương quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế. Cơ hội việc làm cũng mở ra với sinh viên, thanh niên của tỉnh. Tỉnh dự kiến làm việc với các trường đại học để kết nối, cung ứng nhân lực phục vụ APEC 2027 và nhu cầu phát triển của Phú Quốc trong tương lai.

Theo ông Mừng, hiện nhiều dự án du lịch, khách sạn, giao thông và dịch vụ đang được triển khai tại Phú Quốc, kéo theo nhu cầu lớn về lao động. Vì vậy, việc chủ động đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề và khả năng thích ứng môi trường quốc tế cho người lao động sẽ được địa phương quan tâm từ sớm.

Tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc khi hoàn thành sẽ nối Sân bay Phú Quốc với Trung tâm hội nghị APEC.

Tuyến tàu điện nhẹ LRT đã lắp đặt đường ray trên nhiều đoạn.

Hệ giàn và khung đỡ mái khối nhà hát hình tròn - biểu tượng cho Trời - với tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn đã hoàn thành lắp dựng tại nhà biểu diễn đa năng.

Bên trong Nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc, các hạng mục xây dựng và hoàn thiện đang được đẩy nhanh tiến độ.

Nhiều mũi thi công đang đồng thời triển khai hoàn thiện hệ mái, mặt dựng và các hạng mục khác của nhà biểu diễn đa năng, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài trong quý IV/2026.