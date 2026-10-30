Chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học 'Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới'

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Nông Quốc Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Luân Chiến Công, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên ban tổ chức, tổ giúp việc và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các thành viên phát biểu ý kiến thảo luận.

Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 26/11/2026. Với 4 nhóm nội dung trọng tâm, hội thảo là diễn đàn khoa học lấy thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh làm trung tâm; huy động trí tuệ, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý nhằm phân tích, nhận diện đầy đủ tiềm năng, lợi thế, điểm nghẽn, cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới. Thông qua hội thảo, làm rõ định hướng phát triển, cấu trúc kinh tế, các trụ cột và động lực tăng trưởng; cung cấp các luận cứ khoa học quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định chính sách, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe trình bày dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên ban tổ chức và tổ giúp việc hội thảo; bảng tiến độ thực hiện Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 22/10/2026 của Tỉnh ủy. Các nhiệm vụ được cụ thể hóa gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thành viên, đồng thời xác định thời gian hoàn thành, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình triển khai. Trao đổi về phân công nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, công tác chuẩn bị nội dung tham luận, kinh phí và phương pháp tổ chức, điều hành hội thảo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng kết luận cuộc họp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch, chú trọng tiến độ và các mốc thời gian thực hiện. Khẩn trương rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, nâng cao chất lượng các bài tham luận, bảo đảm nội dung có chiều sâu, bám sát chủ đề hội thảo và xuất phát từ thực tiễn phát triển của tỉnh. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh chi tiết mô tả công việc để bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị.

Thống nhất giao Văn phòng Tỉnh ủy làm đầu mối tổng hợp dự toán, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu kinh phí tổ chức hội thảo; các đơn vị được phân công thực hiện tiếp nhận, tổng hợp và chọn lọc các bài tham luận. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tham mưu lãnh đạo tỉnh rà soát, bổ sung và phân công nhiệm vụ kịp thời các sở, ngành liên quan, bảo đảm công tác chuẩn bị hội thảo được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.