Chuẩn bị tổ chức Giải Pickleball các câu lạc bộ tỉnh năm 2026

Giải dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8/11 với sự tham gia của 23 đoàn, 177 vận động viên cùng trên 200 cán bộ đoàn, huấn luyện viên. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đôi nam lãnh đạo và đồng đội phong trào, được chia theo nhóm đối tượng, độ tuổi.

Họp Ban tổ chức Giải Pickleball các câu lạc bộ tỉnh năm 2026.

Tại cuộc họp, Ban tổ chức rà soát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn, công tác trọng tài, thư ký điều hành, phương án tổ chức thi đấu, khai mạc, bế mạc và trao thưởng, công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế, điện, thông tin, tuyên truyền...

Theo phương án thi đấu, các nội dung được chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, lựa chọn các đôi, đội có thành tích tốt vào thi đấu vòng loại trực tiếp. Giải được tổ chức tại sân Pickleball Trung tâm Huấn luyện Công an tỉnh (Km5, phường Thục Phán) và sân Pickleball Hiển Vinh (tổ dân phố Ngọc Sinh, phường Nùng Trí Cao). Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 7 giờ 30 phút ngày 6/11 tại sân Pickleball Trung tâm Huấn luyện Công an tỉnh.

Ban tổ chức yêu cầu các tiểu ban chuyên môn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các điều kiện phục vụ giải; phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm công tác tổ chức, điều hành thi đấu diễn ra an toàn, đúng điều lệ, tạo điều kiện để các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng.