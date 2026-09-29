Chuẩn bị tổ chức Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026

Tham gia đoàn có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Lê Quang Đạo kiểm tra tại các địa điểm dự kiến tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập. Ảnh: PHẠM HƯNG

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn đã kiểm tra tại các địa điểm dự kiến tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập; nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ triển khai công việc cũng như các ý kiến đề xuất.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Lê Quang Đạo kiểm tra nơi ăn, ở của các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: PHẠM HƯNG

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn để làm tốt công tác chuẩn bị.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thống nhất hành động, tăng cường hiệp đồng để thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên phối hợp với các lực lượng quân đội phía Lào và Campuchia, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh để cuộc diễn tập thành công tốt đẹp, là hoạt động thiết thực trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng kết luận cuộc kiểm tra. Ảnh: PHẠM HƯNG

Các đại biểu dự cuộc kiểm tra. Ảnh: PHẠM HƯNG

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia nằm trong kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2026, góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống, đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa ba nước láng giềng; đồng thời, nâng cao năng lực phối hợp hiệp đồng giữa quân đội ba nước trong ứng phó thảm họa thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tổn thất về tính mạng và tài sản, bảo đảm cuộc sống bình an cho người dân.

Diễn tập dự kiến diễn ra trong tháng 10 tới, có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.