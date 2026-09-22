Chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai lần thứ nhất
Ngày 22-9, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai (Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lâm thời lần thứ nhất.
Trong chương trình, Ban tổ chức đã thông qua quyết định hợp nhất Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bình Phước trước đây và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai thành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai. Hội nghị cũng thông qua danh sách Ban Chấp hành lâm thời Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai với 23 thành viên; ông Nguyễn Xuân Tần, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai được giao giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách hội. Sau hợp nhất, hội có hơn 2 ngàn hội viên cùng 30 tổ chức hội ở cơ sở.
Hội nghị cũng tiến hành họp bàn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kiến diễn ra vào qúy IV-2026, đại hội tập trung thảo luận và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới, kiện toàn công tác nhân sự, tuyên dương và khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc cho công tác hội thời gian qua…
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202609/chuan-bi-to-chuc-dai-hoi-hoi-huu-nghi-viet-nam-lao-thanh-pho-dong-nai-lan-thu-nhat-1cb30e9/