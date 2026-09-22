Chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai lần thứ nhất

Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai Nguyễn Xuân Tần điều hành hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Trong chương trình, Ban tổ chức đã thông qua quyết định hợp nhất Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bình Phước trước đây và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai thành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai. Hội nghị cũng thông qua danh sách Ban Chấp hành lâm thời Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai với 23 thành viên; ông Nguyễn Xuân Tần, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai được giao giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách hội. Sau hợp nhất, hội có hơn 2 ngàn hội viên cùng 30 tổ chức hội ở cơ sở.

Hội nghị cũng tiến hành họp bàn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kiến diễn ra vào qúy IV-2026, đại hội tập trung thảo luận và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới, kiện toàn công tác nhân sự, tuyên dương và khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc cho công tác hội thời gian qua…