Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đến ngày 18/11/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành 22/23 nhiệm vụ, đạt 95,6%; trong đó, 8/8 nhiệm vụ thuộc Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số đã hoàn thành.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc

Các đại biểu dự cuộc làm việc

Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị tại cơ sở; chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ định danh điện tử được thu nhận, phê duyệt đạt 71,3%. Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh có 519 bảng dữ liệu đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, với hơn 1,9 triệu bản ghi. Các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, đoàn thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt.

Lãnh đạo phường Chiềng Cơi phát biểu trực tuyến.

Đối với Cuộc thi “Bình dân học vụ số”, tỉnh dự kiến tổ chức thí điểm tại phường Chiềng Cơi và xã Chiềng Mung. Cuộc thi có chủ đề “Bình dân học vụ số - Mỗi người dân một kỹ năng số, mỗi gia đình một công dân số”, được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, kết hợp thi kiến thức, xử lý tình huống, tiểu phẩm tuyên truyền và thực hành kỹ năng số.

Ở vòng thi cấp xã, phường, mỗi tổ, bản thành lập một đội thi gồm cán bộ, công chức, viên chức, người dân, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh đang cư trú trên địa bàn. Trước lễ khai mạc cuộc thi, 2 địa phương sẽ tổ chức ra mắt điểm tiếp nhận, tra cứu thông tin phục vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ở vòng thi cấp tỉnh, mỗi địa phương lựa chọn 3 đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại vòng sơ loại để tham gia tranh tài. Vòng thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức tại Trường quay S350, Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Công an tỉnh rà soát, hoàn thiện báo cáo kết quả 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện kế hoạch, thể lệ và các điều kiện tổ chức cuộc thi.

Phường Chiềng Cơi và xã Chiềng Mung chủ động thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; tổ chức ra mắt các điểm hỗ trợ ngay sau lễ khai mạc cuộc thi, có phương án trình diễn, minh họa để người dân trực tiếp thực hành dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng số và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, gắn phổ cập kỹ năng số với phát triển kinh tế số. Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi. Phấn đấu hoàn thành cuộc thi cấp xã, phường, vòng thi cấp tỉnh trong tháng 12/2026.