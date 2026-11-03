Chuẩn bị tổ chức chương trình 'Rạng ngời non nước Cao Bằng - Vì cộng đồng không ma túy'

Đồng chủ trì cuộc họp có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra ngày 21/11/2026 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, với các nội dung: khám, tư vấn, sàng lọc bệnh lý răng miệng miễn phí; hướng dẫn chăm sóc răng miệng và thực hiện một số thủ thuật cơ bản theo chỉ định chuyên môn; tặng quà cho học sinh vượt khó tại địa bàn biên giới, gia đình cán bộ, chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn và người sau cai nghiện có ý chí vươn lên.

Đêm nghệ thuật tuyên truyền phòng, chống ma túy dự kiến diễn ra vào lúc 19h ngày 21/11/2026 tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh với chủ đề “Rạng ngời non nước Cao Bằng - Vì cộng đồng không ma túy”. Chương trình gồm 3 chương: “Cội nguồn cách mạng”, “Giữ trọn bình yên”, “Cao Bằng bừng sáng và đại cảnh kết” với sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, cùng các nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân địa phương.

Để chuẩn bị cho chương trình, Công an tỉnh được giao làm đầu mối chủ trì phối hợp tại địa phương, tham mưu triển khai các nhiệm vụ, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các điều kiện phục vụ sự kiện. Các sở, ban, ngành liên quan phối hợp rà soát đối tượng thụ hưởng, huy động nguồn lực, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau chương trình.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất những nội dung trọng tâm, quy mô, nguồn lực và trách nhiệm phối hợp tổ chức chương trình; các sở, ban, ngành liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thống nhất nội dung và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm các hoạt động tuyên truyền, nghệ thuật và an sinh xã hội được tổ chức đồng bộ, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.