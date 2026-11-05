Chuẩn bị thành lập Trung tâm AI ứng dụng đầu tiên tại châu Á đặt ở TP Hồ Chí Minh

Ngày 5/11 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Plug and Play Silicon Valley November Summit 2026 (diễn ra từ ngày 3 - 5/11 tại California, Hoa Kỳ), Plug and Play, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (SIHUB) và UEH đã thông tin về tiến trình chuẩn bị thành lập Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo ứng dụng (Applied AI Center of Excellence - AI COE), dự kiến đặt tại TP Hồ Chí Minh.

Định hướng hợp tác tập trung kết nối nghiên cứu, đào tạo với nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong doanh nghiệp; hỗ trợ thử nghiệm, hoàn thiện giải pháp công nghệ, thương mại hóa sản phẩm và tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các chương trình tăng tốc, nhà đầu tư và thị trường quốc tế.

SIHUB, UEH và Plug and Play Singapore ký Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Tại hội nghị với sự tham dự của hơn 3.000 chuyên gia AI, doanh nhân công nghệ, đại diện các quỹ đầu tư và giới học thuật quốc tế, UEH cũng chính thức gia nhập Mạng lưới đối tác đại học toàn cầu của Plug and Play.

Đây là bước tiếp nối Biên bản ghi nhớ hợp tác được SIHUB, UEH và Plug and Play Singapore ký ngày 30/9/2026 tại TP Hồ Chí Minh, hướng đến thiết lập kênh kết nối thường xuyên giữa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố với Thung lũng Silicon.

Theo định hướng được công bố, AI COE không chỉ là đầu mối nghiên cứu mà còn hướng đến đưa các giải pháp AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị đô thị. Mô hình sẽ kết nối những bài toán thực tế của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu, đào tạo và mạng lưới chuyên gia quốc tế, qua đó hỗ trợ thử nghiệm, thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp.

Lãnh đạo Plug and Play đã gửi lời mời các đại biểu, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp công nghệ quốc tế đến TP Hồ Chí Minh vào tháng 3/2027 để thúc đẩy các chương trình hành động thực tiễn.

Trong mô hình hợp tác, SIHUB giữ vai trò kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố; UEH đóng góp năng lực nghiên cứu, đào tạo liên ngành và phát triển nguồn nhân lực; Plug and Play cung cấp mạng lưới doanh nghiệp, chương trình tăng tốc khởi nghiệp, đối tác và các quỹ đầu tư toàn cầu.

Sự phối hợp giữa ba bên được kỳ vọng hình thành chuỗi liên kết từ xác định nhu cầu, nghiên cứu, thử nghiệm đến ứng dụng công nghệ, gọi vốn và tiếp cận thị trường. Cơ chế vận hành cụ thể của trung tâm sẽ tiếp tục được các bên hoàn thiện trong quá trình triển khai.