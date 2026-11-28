Đại tá Ngô Tuấn Anh (bên trái) kiểm tra tại cơ sở 2, Trung đoàn Bộ binh 750, thôn Nà Dì, xã Phong Quang.

Đợt tập huấn gồm 2 lớp với 126 học viên là chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng và chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã tại các địa phương phía Bắc tỉnh.

Để phục vụ các lớp tập huấn, Trung đoàn Bộ binh 750 đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nhà ăn, phòng nghỉ và hội trường phục vụ học tập, sinh hoạt của học viên. Đơn vị cũng củng cố, tu sửa thao trường, bãi tập phù hợp với yêu cầu huấn luyện, đồng thời triển khai các mặt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Đại tá Ngô Tuấn Anh biểu dương Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 750 đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nơi ăn, ở, học tập và sinh hoạt cho cán bộ tham gia tập huấn.

Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp tập huấn để rà soát, hoàn thiện từng phần việc; chú trọng các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của học viên, bảo đảm các lớp tập huấn, bồi dưỡng diễn ra đúng kế hoạch, đạt chất lượng.