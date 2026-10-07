Chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất để đón các nhà đầu tư vào Khu Kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp

Chiều 7-10, đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại Khu Kinh tế Vân Phong và làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) và khu công nghiệp (KCN) tỉnh về triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư vào KKT Vân Phong và các KCN trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Ban Quản lý KKT và KCN tỉnh, một số sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Quản lý KKT và KCN tỉnh, trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 14.531 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh 28 dự án, trong đó có 8 dự án tăng vốn đầu tư thêm hơn 4.670 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 30-9, trên địa bàn KKT Vân Phong và các KCN trên địa bàn tỉnh có 291 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký hơn 257.147 tỷ đồng. Về tỷ lệ lấp đầy các KCN hiện nay, KCN Suối Dầu, KCN Thành Hải đạt 100%, KCN Ninh Thủy đạt gần 74%, KCN Phước Nam giai đoạn I đạt hơn 73%...

Các doanh nghiệp đang hoạt động tại KKT Vân Phong và các KCN trên địa bàn tỉnh đã đạt doanh thu hơn 61.714 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 2.068 tỷ đồng; tăng thêm gần 3.000 việc làm cho người lao động so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng năm 2026, Ban Quản lý KKT và KCN tỉnh đã đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và giải ngân đầu tư công đối với các dự án được giao triển khai, nhất là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Hiện nay, quỹ đất công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh đang được chuẩn bị, nhưng khả năng tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành mặt bằng và hạ tầng, do đó trong thời gian tới, Ban Quản lý sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm tập trung giải quyết các vấn đề còn vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thủ tục về quy hoạch, đất đai và đầu tư; phát triển hạ tầng…

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế và khu công nghiệp tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Dịp này, Ban Quản lý KKT và KCN tỉnh đã có một số kiến nghị cụ thể đến lãnh đạo tỉnh để có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đối với từng dự án KCN, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đầu tư; kiến nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát tiến độ đầu tư KCN, hạ tầng KKT Vân Phong và giải ngân vốn đầu tư công; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giao thông kết nối, tái định cư và hạ tầng thiết yếu…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Đông biểu dương những kết quả Ban Quản lý KKT và KCN tỉnh đã đạt được trong 9 tháng năm 2026, đặc biệt trong thu hút đầu tư, lấp đầy các KCN; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hoạt động tại KKT Vân Phong và các KCN trên địa bàn tỉnh… Đồng chí Lâm Đông đề nghị trong thời gian tới, Ban Quản lý KKT và KCN tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư thứ cấp vào các KCN trên địa bàn tỉnh; phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; đầu tư hạ tầng; chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất công nghiệp để đón các nhà đầu tư vào KKT Vân Phong và các KCN trên địa bàn.

Đối với các nội dung Ban Quản lý KKT và KCN tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh, đồng chí Lâm Đông đề nghị Ban Quản lý cần chuẩn bị kỹ, đảm bảo các hồ sơ trình theo đúng quy định; Thường trực HĐND tỉnh sẽ chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh tiến hành khảo sát, thẩm tra để báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định. HĐND tỉnh sẽ tăng cường công tác giám sát để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy đầu tư tại KKT Vân Phong và các KCN trên địa bàn tỉnh…

* Trước đó, đồng chí Lâm Đông đã đến thăm, làm việc tại Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam; Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Đồng chí Lâm Đông đã nghe lãnh đạo 2 đơn vị báo cáo nhanh một số kết quả nổi bật trong phát triển sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng năm 2026, kế hoạch thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Lâm Đông và đoàn công tác tham quan tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1.

Đồng chí Lâm Đông ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam; Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 đối với tăng trưởng kinh tế, ngân sách của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Công nghiệp, năng lượng là 2 trong 4 trụ cột, động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh; cả 2 đơn vị đều còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển, đóng góp lớn hơn cho phát triển công nghiệp, năng lượng của tỉnh. Đồng chí Lâm Đông đề nghị Ban Quản lý KKT và KCN tỉnh phối hợp với các sở, ngành của tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời, đúng quy định những kiến nghị của các nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, đồng chí Lâm Đông và đoàn công tác cũng đã đi khảo sát thực tế tại KCN Ninh Thủy và Cảng Nam Vân Phong.

Đồng chí Lâm Đông và đoàn công tác khảo sát tại Khu Công nghiệp Ninh Thủy.

Lãnh đạo tỉnh khảo sát tại Cảng Nam Vân Phong.