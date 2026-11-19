Chuẩn bị sẵn sàng nguồn cung hàng hóa cuối năm
Càng về cuối năm, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân càng tăng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Để tránh tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý, Hà Nội đã chủ động triển khai kế hoạch dự trữ và bình ổn thị trường. Các doanh nghiệp bán lẻ cũng sớm lên phương án tăng lượng hàng thiết yếu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong những tháng cao điểm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuan-bi-san-sang-nguon-cung-hang-hoa-cuoi-nam-246261119164731527.htm