Trong khi khối gia sản hơn 10,5 tỷ USD được hợp thức hóa chuyển giao cho thế hệ sau, hai người con của nhà sáng lập Nvidia cũng đang nắm giữ những vị trí quyền lực ngay bên trong bộ máy tập đoàn. Sự rời đi đột ngột của ông Jensen Huang đang đẩy thế hệ thứ hai nhà Huang cùng ban điều hành tạm quyền vào tâm điểm của cuộc khủng hoảng quản trị lớn nhất lịch sử hãng chip tỷ USD.