Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt ranh giới lập quy hoạch các khu vực TOD chung quanh các nhà ga thuộc tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành-Tham Lương).(Ảnh: QUÝ HIỀN)

Phê duyệt TOD trong tháng 12

Theo Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố, cơ quan này đang tập trung triển khai công tác chuẩn bị quy hoạch TOD gắn với các tuyến đường sắt đô thị và đường sắt.

Đối với tuyến Metro số 2, đoạn Bến Thành-Tham Lương: đã phê duyệt ranh giới quy hoạch TOD tại Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 19/6/2026; đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch trong tháng 12/2026.

Khu vực ga Thủ Thiêm: đã phê duyệt ranh giới TOD tại Quyết định số 3845/QĐ-UBND ngày 26/6/2026; dự kiến hoàn thành thẩm định, phê duyệt quy hoạch từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027. Ga Bình Khánh và đoạn Tham Lương-Củ Chi: dự kiến hoàn thành báo cáo rà soát ranh giới trong quý IV/2026, phê duyệt quy hoạch trong quý I-III/2027.

Với tuyến Metro số 1, Bến Thành-Suối Tiên: đang lấy ý kiến ranh giới TOD, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 10/2026; phê duyệt quy hoạch trong quý I và quý II/2027.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ: đang rà soát ranh giới, dự kiến hoàn thành lập và phê duyệt quy hoạch TOD trong quý I-III/2027.

Các tuyến Thủ Thiêm-Long Thành, Metro số 4, giai đoạn 1 Metro số 6, Suối Tiên-Thành phố mới Bình Dương và tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Thủ Dầu Một-Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị báo cáo rà soát ranh giới TOD trong quý IV/2026 để triển khai đồng bộ sau khi phương án tuyến được phê duyệt.

Thông tin về nội dung định hình không gian đô thị và các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ quanh nhà ga TOD để khai thác hiệu quả quỹ đất, Sở Xây dựng cho biết, theo Điều 6 Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND, định hướng là bố trí đất và công trình hỗn hợp quanh ga, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng và công trình công cộng; phát triển giao thông công cộng làm chủ đạo, tổ chức lối đi bộ và đường xe đạp tiếp cận nhà ga thuận tiện, an toàn.

Thi công tuyến Metro số 2, khu vực ga Tân Bình. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố cũng quy định, quy mô phát triển không vượt quá khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Qua đó khai thác hiệu quả giá trị tăng thêm từ đất, không gian ngầm và trên cao, gắn với yêu cầu xanh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu.

Đối với quy hoạch TOD, theo ý kiến của Sở Quy hoạch-Kiến trúc là yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để hoàn thành đồng thời việc lập quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đánh giá môi trường chiến lược và thẩm định đa ngành. Các giải pháp được đề xuất gồm hoàn thiện phương án huy động vốn, ban hành quy trình bồi thường, tái định cư thống nhất theo cơ chế đặc thù và kiểm soát chặt tiến độ từng dự án.

Vướng mắc về vốn khi triển khai TOD

Với thông tin hiện được tổng hợp, chưa đủ cơ sở để công bố mức thay đổi cụ thể về giá trị, nhu cầu và hiệu quả khai thác bất động sản do TOD tạo ra tại từng khu vực quanh ga. Việc đánh giá cần dựa trên số liệu giao dịch, giá bán, giá thuê và tình hình khai thác thực tế, đồng thời phân biệt tác động của giao thông công cộng với biến động chung của thị trường.

Ngoài các nội dung nêu trên, Sở Xây dựng cũng nêu những vướng mắc lớn nhất trong triển khai TOD hiện nay.

Thứ nhất, áp lực tiến độ rất lớn. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 8 tuyến, đoạn tuyến đường sắt ưu tiên trong 4 năm tới, đồng thời phải triển khai quy hoạch TOD để bảo đảm phát triển đô thị đồng bộ với đường sắt.

Thứ hai, nguy cơ kéo dài giải phóng mặt bằng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các tuyến xuyên tâm nội đô có mật độ dân cư dày đặc tiềm ẩn rủi ro kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 nằm xuyên suốt tuyến Metro số 2, đoạn Bến Thành-Tham Lương sẽ có các vị trí quy hoạch TOD đi kèm. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thứ ba, nhu cầu vốn rất lớn. Việc triển khai đòi hỏi nguồn vốn đầu tư công và huy động vốn theo phương thức đối tác công tư lớn, cần sớm hoàn thiện phương án huy động vốn.

Tháng 6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt ranh giới lập quy hoạch các khu vực TOD chung quanh các nhà ga thuộc tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành-Tham Lương).

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc lập quy hoạch TOD dọc tuyến Metro số 2 nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga, thúc đẩy phát triển đô thị mật độ cao gắn với giao thông công cộng, đồng thời tạo nguồn lực cho đầu tư và phát triển hệ thống đường sắt đô thị của thành phố trong thời gian tới.

Thành phố xác định 5 khu vực được quy hoạch phát triển đô thị TOD với tổng diện tích khoảng 940ha của tuyến Metro số 2: Khu vực 1 là khu vực trung tâm (ga Bến Thành, Tao Đàn) có diện tích khoảng 188,57ha. Khu vực 2 gồm các ga Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai và Bảy Hiền rộng khoảng 265ha. Khu vực 3 gồm ga Nguyễn Hồng Đào khoảng 43,81ha. Khu vực 4, khu vực phía tây tuyến Metro số 2 gồm các ga Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch và Tây Thạnh được định hướng phát triển theo hướng kết nối kinh tế-logistics với diện tích khoảng 148,92ha. Khu vực 5 gồm nhà ga và depot Tham Lương có quy mô lớn nhất, khoảng 292,81ha.