Chuẩn bị phương án duy trì liên lạc khi thiên tai

Các doanh nghiệp viễn thông tại TP. Huế sẵn sàng phương án ứng phó khẩn cấp nhằm bảo đảm mạng lưới liên lạc không bị đứt gãy.

Ưu tiên các điểm xung yếu

Khi thiên tai xảy ra, mất điện trên diện rộng, giao thông chia cắt và địa bàn bị cô lập là những thách thức lớn đối với việc duy trì và khôi phục hoạt động của hạ tầng viễn thông. Trong tâm bão hay đỉnh lũ, gián đoạn thông tin liên lạc có thể ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, cứu nạn, chỉ đạo điều hành của chính quyền và việc kết nối của người dân. Để bảo đảm kết nối thông tin liên lạc, công tác chuẩn bị và các phương án dự phòng đã được các địa phương cùng doanh nghiệp viễn thông, như Viettel, VNPT và MobiFone triển khai.

Ông Võ Thành Nhân, Phó Giám đốc MobiFone Huế cho biết, đơn vị đã rà soát nguồn điện tại từng trạm, chuẩn bị máy phát điện và nhiên liệu dự phòng trước khi bão lũ xảy ra. Đồng thời, đã tiến hành gia cố và xây mới các trạm thu phát sóng (BTS), nâng cấp hệ thống chảo viba truyền dẫn, trang bị sẵn điện thoại vệ tinh cho các địa bàn trọng điểm. Lực lượng ứng trực được bố trí theo phương án “4 tại chỗ”, cùng vật tư, thiết bị dự phòng để sẵn sàng xử lý sự cố.

Với mạng lưới hơn 1.800 cột ăng-ten thu phát sóng trên toàn địa bàn, các nhà mạng Viettel, VNPT và MobiFone đã xây dựng kế hoạch huy động hàng trăm cán bộ, kỹ thuật viên ứng trực 24/24 giờ. Hàng trăm máy phát điện lưu động, máy hàn, máy đo cáp quang và các vật tư dự phòng đã được tập kết tại các điểm xung yếu. Các phương án cung ứng nhiên liệu, phân ca trực liên tục được thiết lập nhằm hạn chế tối đa rủi ro gián đoạn liên lạc khi lưới điện lực gặp sự cố.

Đến thời điểm này, các nhà mạng cũng đã rà soát cột ăng-ten có dây neo, đặc biệt tại các khu vực gần cây lớn hoặc dân cư đông đúc; chủ động di chuyển thiết bị thu phát tại những trạm có nguy cơ ngập sâu lên vị trí an toàn. Thiết bị đầu cuối lưu động được chuẩn bị, ưu tiên phục vụ lực lượng y tế, công an và chính quyền cấp xã.

Sẵn sàng kịch bản ứng phó sự cố phức tạp

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, mùa mưa bão năm 2026 được dự báo có diễn biến thất thường. Dự báo trong các tháng cuối năm, thành phố có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 1 - 2 cơn bão, 8 - 10 đợt mưa lớn diện rộng và xảy ra 3 - 4 đợt lũ.

Trước nguy cơ mất điện kéo dài hoặc hư hỏng hạ tầng, các doanh nghiệp viễn thông chuẩn bị phương án chuyển vùng, sử dụng SIM dự phòng. Hệ thống thông tin vô tuyến, điện thoại vệ tinh và thiết bị chuyên dụng tiếp tục được duy trì để phục vụ liên lạc khi cần thiết. Bên cạnh các kênh liên lạc này, hệ thống loa truyền thanh, còi cảnh báo và lực lượng tại chỗ là những phương thức hỗ trợ truyền tải thông tin, cảnh báo đến người dân.

Cùng với chuẩn bị vật tư, các đơn vị còn triển khai diễn tập bài bản những tình huống có thể xảy ra. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc VNPT Huế cho biết: VNPT Huế đã sớm xây dựng kế hoạch chi tiết theo phương án “4 tại chỗ”. Bên cạnh chuẩn bị hạ tầng, đơn vị đã tổ chức các buổi diễn tập tình huống giả định như mất điện kéo dài, đứt cáp do sạt lở hay ngập lụt chia cắt, giúp đội ngũ kỹ thuật viên rèn luyện kỹ năng, chủ động xử lý khi có sự cố thực tế.

Về công tác quản lý, ông Bùi Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Sở đã tổ chức rà soát các trạm BTS, chú trọng việc phát triển trạm kiên cố ở những khu vực thấp trũng, thường xuyên bị ngập sâu và dài ngày; yêu cầu các doanh nghiệp chuẩn bị phương án duy trì thông tin liên lạc và khắc phục sự cố. Sở cũng đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến thời tiết, yêu cầu tổng kiểm tra toàn bộ hệ thống nhà trạm, thiết bị chống sét, kiên cố hóa cột sóng và căng chỉnh mạng cáp nhằm bảo đảm an toàn hạ tầng.