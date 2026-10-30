Chuẩn bị phát động cuộc thi “An Giang trong tôi”

Đoàn công tác Báo và phát thanh, truyền hình An Giang khảo sát khu sinh thái Thành Khiêm.

Qua khảo sát, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang đánh giá khu sinh thái có không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, phù hợp tổ chức sự kiện. Ông yêu cầu các bộ phận liên quan chuẩn bị chu đáo, tạo điểm nhấn cho lễ phát động; đồng thời phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý khu sinh thái trong quá trình tổ chức.

Đại diện khu sinh thái Thành Khiêm thống nhất đồng hành cùng Báo và phát thanh, truyền hình An Giang tổ chức cuộc thi và các chương trình trong thời gian tới.

Cuộc thi do Báo và phát thanh, truyền hình An Giang phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch An Giang tổ chức, với thông điệp “Bạn kể về An Giang, ATV lan tỏa”. Cuộc thi khuyến khích người dân ghi lại, chia sẻ những hình ảnh, khoảnh khắc và câu chuyện đẹp về quê hương, góp phần quảng bá cảnh quan, điểm đến, sản phẩm du lịch, văn hóa và con người An Giang đến công chúng trong và ngoài nước.