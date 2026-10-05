Chuẩn bị nội dung làm việc với Kiểm toán Nhà nước về các dự án trọng điểm

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung rà soát tình hình triển khai, hồ sơ, thủ tục pháp lý và các nội dung liên quan đến các dự án, làm cơ sở chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ Kiểm toán Nhà nước khu vực I làm việc tại tỉnh.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Đối với dự án xây dựng trường nội trú tại 13 xã biên giới, các nội dung được tập trung rà soát gồm: nguồn vốn; việc bố trí và giải ngân vốn; tổng mức đầu tư; tiến độ thực hiện; khối lượng hoàn thành; công tác nghiệm thu, thanh quyết toán; các nội dung điều chỉnh, phát sinh; những khó khăn, vướng mắc và vấn đề còn tồn tại.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Dự án tạo mặt bằng khu trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh sẽ tập trung rà soát hồ sơ, thủ tục pháp lý; quá trình triển khai; tổng mức đầu tư; khối lượng, giá trị thực hiện, thanh toán, quyết toán; phương án thanh toán; các nội dung phát sinh, điều chỉnh, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề còn tồn tại.

Lãnh đạo Ban Dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị và chủ đầu tư tiếp tục rà soát toàn diện hồ sơ, tài liệu và quá trình thực hiện các dự án; bảo đảm thông tin, số liệu chính xác, thống nhất và có đầy đủ căn cứ pháp lý. Đồng thời, các đơn vị chủ động chuẩn bị nội dung giải trình đối với những vấn đề Kiểm toán Nhà nước quan tâm, nhất là các nội dung liên quan đến nguồn vốn, tổng mức đầu tư, khối lượng thực hiện, thanh toán, quyết toán, các nội dung điều chỉnh và phát sinh.