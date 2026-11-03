Chuẩn bị nhân lực, đón đầu mạng lưới đường sắt hơn 6.700km

Đào tạo cán bộ đón đầu làn sóng đầu tư đường sắt hiện đại

Chiều nay (3/11), tại Hà Nội, Bộ Xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với Cơ quan phát triển Pháp nước Cộng hòa Pháp (AFD), Tổng công ty quốc tế Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) và Viện đào tạo đường sắt Pháp - Maroc ở Rabat (IFF) tổ chức Lễ tổng kết/ kết thúc phi dự án "Tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực đường sắt" do AFD tài trợ, SNCF thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, triển khai thực hiện các nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Pháp thống nhất, trong thời gian qua, hợp tác trong lĩnh vực đường sắt đã được tăng cường thực hiện, gặt hái được những kết quả tích cực và thực chất.

Nhiều dự án đường sắt mang tính biểu tượng đã được Chính phủ Pháp hỗ trợ Việt Nam triển khai như: Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai (giai đoạn 1); Dự án hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội - Vinh; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội); Nghiên cứu tiền khả thi Dự án tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.

Trong bối cảnh đó, việc AFD và SNCF tài trợ, tổ chức thực hiện thành công phi dự án "Tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực đường sắt" có ý nghĩa thiết thực.

Đánh giá kết quả triển khai, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho biết, 97 học viên đã tham gia 6 khóa đào tạo ngắn hạn tại Hà Nội; 30 học viên tham gia 3 khóa đào tạo ngắn hạn tại Trung tâm đường sắt Pháp - Maroc, 10 cán bộ cấp quản lý tham gia chương trình học tập, tìm hiểu thực tế về đường sắt tại Cộng hòa Pháp.

"Qua các khóa học, học viên đã được chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo về xây dựng, quản lý, vận hành đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa... đây là kiến thức kinh nghiệm quý để nâng cao hiểu biết về đường sắt hiện đại, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tại lễ tổng kết, tài liệu của các khóa đào tạo tại Việt Nam và Trung tâm Đường sắt Pháp - Maroc đã được bàn giao cho Cục Đường sắt Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, hiện nay, Bộ Xây dựng Việt Nam đang tập trung chỉ đạo thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 với mục tiêu quy hoạch 18 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài hơn 4.200km trong giai đoạn đến năm 2030, hoàn thành xây dựng các tuyến đường sắt mới và nâng cấp các tuyến đường sắt hiện hữu với tổng số 25 tuyến, tổng chiều dài hơn 6.700km.

Để triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch, Bộ Xây dựng đã có nhiều chương trình trọng tâm như phát triển công nghiệp đường sắt gắn với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về quản lý, xây dựng, vận hành đường sắt; mở rộng quan hệ quốc tế, đặc biệt là với những nước có đường sắt phát triển để tiếp thu khoa học công nghệ và kinh nghiệm phát triển.

"Trong quá trình này, tôi mong muốn và tin tưởng với mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, Chính phủ Pháp và các tổ chức, doanh nghiệp đường sắt Pháp luôn đồng hành và hỗ trợ Bộ Xây dựng Việt Nam triển khai thực hiện trọng trách được Lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam giao phó", Thứ trưởng nói.

Tăng cường năng lực quản lý các dự án đường sắt hiện đại

Theo báo cáo của Cục Đường sắt Việt Nam, phi dự án được triển khai trong hai năm 2025-2026, hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực quản lý nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng các dự án đường sắt tốc độ cao và đường sắt điện khí hóa.

Dự án được triển khai với 4 hợp phần, gồm đào tạo ngắn hạn tại Hà Nội; đào tạo nâng cao tại Trung tâm Đường sắt Pháp - Maroc (IFF) ở Rabat, Maroc; tổ chức chương trình tham quan, học tập thực tế tại Pháp và các hoạt động tọa đàm, hội nghị khởi động, tổng kết.

Cụ thể, hợp phần đào tạo tại Hà Nội được thiết kế với 6 khóa học, mỗi khóa kéo dài một tuần, quy mô tối đa 20 học viên.

Các học viên nhận chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo.

Nội dung tập trung vào quản trị phát triển, quy định và văn bản pháp luật; phân tích kinh tế, chứng nhận an toàn độc lập, kiểm toán và báo cáo; quản lý dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa; thiết kế, xây dựng cầu, đường, hầm; hệ thống thông tin tín hiệu - điện; thiết kế, vận hành đầu máy, toa xe, giảm phát thải carbon; an toàn hệ thống.

Trên cơ sở kết quả đào tạo tại Việt Nam, tối đa 30 học viên xuất sắc được lựa chọn tham gia 3 khóa đào tạo nâng cao tại Trung tâm Đường sắt Pháp - Maroc ở Rabat. Các khóa học tiếp tục đi sâu vào quản trị phát triển về các quy định và văn bản pháp luật; phân tích kinh tế, chứng nhận an toàn độc lập, kiểm toán và báo cáo; Quản lý dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hoá; thiết kế và xây dựng công trình cầu, đường, hầm; thiết kế và xây dựng công trình thông tin tín hiệu - điện; thiết kế và vận hành đầu máy toa xe, giảm phát thải cacbon; an toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, 10 cán bộ cấp quản lý của Bộ Xây dựng được tham gia chương trình học tập thực tế kéo dài một tuần tại Pháp. Chương trình tập trung tìm hiểu kinh nghiệm vận hành, bảo trì đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa; công nghệ đầu máy, toa xe, công trình đường sắt, thông tin tín hiệu và các lĩnh vực liên quan. Đây cũng là dịp để cán bộ Việt Nam gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp Pháp, mở rộng cơ hội hợp tác chuyên môn.

Ngoài ra, phi dự án còn có hợp phần bao gồm tọa đàm và họp khởi động, kết thúc phi dự án, tổ chức ba hoặc bốn buổi tọa đàm tại Việt Nam trong suốt thời gian của phi dự án. Mỗi buổi tọa đàm sẽ là cơ hội để các chuyên gia cấp cao trao đổi với Bộ Xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam dựa trên nhu cầu thực tế.

Tại lễ tổng kết, tài liệu của các khóa đào tạo tại Việt Nam và Trung tâm Đường sắt Pháp - Maroc đã được bàn giao cho Cục Đường sắt Việt Nam. Tài liệu gồm nội dung đào tạo ngắn hạn, tài liệu tham khảo sẵn có của IFF, SNCF và tài liệu được thiết kế riêng cho phi dự án, phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các học viên cũng được trao chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo.