Đó là chia sẻ của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Khoa, giảng viên Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Khoa đã kể lại những điều ông cảm nhận và học được tại các nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản và Hungary cũng như cách nhà trường và doanh nghiệp có thể cùng chuẩn bị đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên cho hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Bài học từ Tomari và Paks

Một thân lò phản ứng đặt trong xưởng huấn luyện là chi tiết khiến ông Nguyễn Hữu Khoa chú ý khi đến Nhà máy điện hạt nhân Paks, Hungary, tháng 11/2014. Thân lò là thiết bị thật, nguyên kích thước, được Trung tâm Đào tạo bảo dưỡng dùng để huấn luyện cùng với thiết bị sinh hơi và bơm tuần hoàn chính. Trên những thiết bị không nhiễm xạ ấy, học viên có thể tập tháo lắp, căn chỉnh và kiểm tra theo quy trình. Từng thao tác học qua bản vẽ được thực hành nhiều lần trên thiết bị thật.

Quay lại 3 năm trước, tháng 11/2011, ông Khoa cùng đoàn cán bộ, kỹ sư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến học tập tại Nhà máy điện hạt nhân Tomari, Nhật Bản. Khi ấy, sự cố Fukushima Daiichi mới xảy ra được 8 tháng.

Ông kể, điều đọng lại với tôi sau chuyến đi là cách người Nhật đưa bài học từ sự cố vào chương trình đào tạo. Ngay trong năm 2011, Mạng lưới Phát triển nhân lực hạt nhân Nhật Bản đã nhấn mạnh yêu cầu đào tạo nhân lực về ứng phó sự cố, quản trị rủi ro và an toàn bức xạ, đồng thời đề cao văn hóa an toàn.

Mạng lưới ấy đã hình thành từ trước sự cố của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, kết nối cơ quan nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Điều đáng học ở cách tổ chức này là kỹ sư nhà máy có thể mang kinh nghiệm vận hành vào lớp. Sinh viên, ngược lại, có cơ hội tiếp cận phòng thí nghiệm và thiết bị mà một trường khó tự trang bị. Khi nhà máy thay đổi quy trình hoặc rút ra bài học mới, mối liên kết ấy cũng là đường đưa kinh nghiệm trở lại bài giảng.

Theo ông Khoa, ở Hungary, trường đại học và nhà máy đảm nhiệm những khâu khác nhau trong đào tạo. Ngay trong khuôn viên Đại học Công nghệ và Kinh tế Budapest, sinh viên có thể làm thí nghiệm vật lý trên lò phản ứng đào tạo có công suất nhiệt 100 kW để hiểu các thông số của lò. Tại Nhà máy điện hạt nhân Paks, học viên rèn tay nghề bảo dưỡng trên thiết bị thật và luyện thao tác theo quy trình vận hành trên hệ thống mô phỏng.

Đoàn các giảng viên học tập tại Nhà máy Paks, năm 2014.

"Hãy hình dung một bài tập trong buồng điều khiến mô phỏng, khi tín hiệu bất thường xuất hiện, học viên phải đọc các thông số liên quan, báo cáo cho trưởng ca và phối hợp theo quy trình. Cuối buổi, người hướng dẫn có thể cùng cả kíp xem lại lúc họ nhận ra dấu hiệu đầu tiên, cách truyền đạt thông tin và căn cứ của từng quyết định. Cơ quan Năng lượng nguyên tứ quốc tế (IAEA) khuyến nghị kết hợp huấn luyện mô phóng với học trên lớp và thực hành tại nơi làm việc. Với tôi, đây là phần Việt Nam cần chuẩn bị sớm nhất cho đội ngũ vận hành", ông kể.

Chuẩn bị nhân lực cho Ninh Thuận

Ngày 26/5/2025, Quyết định số 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035". Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 đáp ứng nhu cầu khoảng 3.900 người cho hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, trong đó khoảng 1.830 người có trình độ cao đẳng. Giai đoạn 2031-2035, đề án tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu thực tế.

Là giảng viên một trường cao đẳng điện lực, ông đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nhân lực. Đặc biệt, chương trình cho kỹ thuật viên cần được thiết kế theo việc họ sẽ làm, từ kiểm tra thiết bị tại hiện trường đến đo kiểm, bảo dưỡng và ghi chép theo quy trình. Chủ đầu tư, nhà trường và đơn vị vận hành tương lai cần cùng xác định những yêu cầu ấy ngay khi xây dựng chương trình.

Với các vị trí phù hợp, có thể tuyển kỹ sư đã tốt nghiệp ngành điện, tự động hóa, cơ khí hoặc nhiệt điện để đào tạo chuyển tiếp về công nghệ hạt nhân và an toàn bức xạ. Riêng kíp buồng điều khiển cần được huấn luyện trên hệ thống mô phỏng tương ứng với thiết kế tổ máy dự kiến xây dựng, thực tập có giám sát tại nhà máy tham chiếu và qua đánh giá năng lực trước khi được giao nhiệm vụ.

Đoàn cán bộ EVN thăm Nhà máy điện hạt nhân Tomari, năm 2011.

Năng lực thực hành cũng phụ thuộc vào người dạy. Quốc hội quyết định dùng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Ninh Thuận năm 2016. Quãng gián đoạn sau đó đặt ra bài toán kế cận cho đội ngũ giảng viên. Ông Nguyễn Hữu Khoa cho biết, một số giảng viên được đào tạo từ giai đoạn trước đã chuyển công tác hoặc gần tuổi nghỉ hưu. Do đó, cần sớm bố trí họ làm việc với giảng viên trẻ để cùng soạn bài, hướng dẫn thực hành và truyền lại kinh nghiệm. Các trường có thể dùng chung phòng thí nghiệm và mời chuyên gia từ viện nghiên cứu, doanh nghiệp trực tiếp giảng dạy.

Tháng 10/2026, Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh và Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đã trao đổi về phối hợp xây dựng chương trình và tổ chức thực hành an toàn hạt nhân, công nghệ lò phản ứng. Theo đó, lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt là một địa chỉ có thể tận dụng ngay. Viện Nghiên cứu Hạt nhân đã tiếp nhận sinh viên đến thực tập, kiến tập và tổ chức các khóa về công nghệ lò phản ứng, quan trắc phóng xạ, ứng phó sự cố. Từ nền tảng đó, chủ đầu tư và các trường có thể xây dựng lộ trình thực hành theo từng vị trí, rồi đưa học viên đi huấn luyện chuyên sâu tại cơ sở của đối tác.

"Hình ảnh thân lò đặt trong xướng Paks trở lại với tôi mỗi khi nghĩ đến ca trực đầu tiên ở Ninh Thuận. Sẽ có những kỹ thuật viên kiểm tra thiết bị ngoài hiện trường, những kỹ sư theo dõi thông số trong buồng điều khiến. Đến lúc ấy, mỗi người cần biết rõ phần việc của mình, hiểu quyết định của mình ảnh hướng thế nào đến cả kíp và đã chứng minh được năng lực ấy qua thực hành và sát hạch", ông nhấn mạnh.