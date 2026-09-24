Đo cân nặng, chiều cao cho học sinh trường Tiểu học Chu Văn An, phường Nam Định (Ninh Bình).

Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm bảo đảm học sinh được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị nguồn nhân lực khỏe mạnh cho tương lai.

Với hơn 38.500 học sinh các cấp, Nam Định là một trong những phường có quy mô học sinh lớn của tỉnh Ninh Bình. Ngay từ đầu năm học, Trạm Y tế phường phối hợp các cơ sở giáo dục tổ chức khám sức khỏe cho trẻ em, học sinh theo kế hoạch năm 2026.

Số lượng học sinh lớn, trải rộng từ bậc mầm non đến trung học phổ thông khiến việc tổ chức khám đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trạm Y tế phường huy động khoảng 100 cán bộ, y bác sĩ, chia thành các đội luân phiên đến từng trường. Tại mỗi điểm khám, các bàn khám được bố trí theo quy trình một chiều, giúp học sinh di chuyển thuận lợi, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học; kết quả khám được kết luận ngay và cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để nhà trường, gia đình có cơ sở theo dõi.

Khám thị lực cho học sinh trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Nam Định (Ninh Bình).

Tại điểm trường chính Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, ba phòng khám được bố trí phục vụ gần 1.500 học sinh. Từng nhóm học sinh lần lượt được kiểm tra chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim, sau đó, khám mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, cơ xương khớp... Việc tổ chức theo từng khâu giúp quá trình khám diễn ra liên tục, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ y tế phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Cô Đinh Việt Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân cho biết, khám sức khỏe đầu năm giúp nhà trường có thêm cơ sở nắm bắt tình trạng sức khỏe học sinh, từ đó phối hợp với gia đình và ngành y tế trong quá trình chăm sóc các em. Kết quả khám sức khỏe giúp nhà trường có thêm thông tin cụ thể về thể trạng và những vấn đề sức khỏe của học sinh, qua đó giáo viên có thể lưu ý hơn trong quá trình tổ chức dạy học, nhất là với những em có vấn đề về thị lực, thể chất hoặc cần điều chỉnh chế độ vận động, sinh hoạt. “Có những vấn đề sức khỏe nếu chỉ quan sát trong lớp học rất khó nhận biết. Kết quả khám giúp nhà trường có cơ sở theo dõi từng trường hợp và trao đổi với gia đình để có cách chăm sóc, hỗ trợ phù hợp”, cô Hà chia sẻ.

Tại các cơ sở giáo dục, việc tổ chức khám ngay tại các điểm trường giúp giảm thời gian di chuyển, tạo điều kiện để học sinh được kiểm tra sức khỏe trong môi trường quen thuộc. Tuy nhiên, với số lượng học sinh lớn và thời gian thực hiện tập trung, điều kiện cơ sở vật chất giữa các điểm trường không hoàn toàn giống nhau cũng đòi hỏi cách tổ chức linh hoạt, phù hợp từng nơi.

Lãnh đạo phường Nam Định (Ninh Bình) đôn đốc công tác khám sức khỏe đầu năm cho học sinh trên địa bàn.

Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Nam Định có gần 2.700 học sinh ở 1 điểm trường chính và 2 phân hiệu. Với số lượng học sinh đông, các phân hiệu trường cách xa nhau, việc chuẩn bị cho đợt khám được nhà trường phối hợp Trạm Y tế thực hiện từ sớm. Từ danh sách học sinh, thời gian, địa điểm đến việc sắp xếp từng khối lớp đều được thống nhất nhằm bảo đảm hoạt động khám diễn ra thuận lợi mà không làm gián đoạn hoạt động học tập.

Từ đầu tháng 9 đến nay, công tác khám sức khỏe đầu năm cho học sinh được triển khai tại 13/22 trường trên địa bàn phường Nam Định với trên 24.000 học sinh được khám, đạt 62%, các trường học còn lại tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Y sĩ Phạm Thị Quế, Trạm Y tế phường Nam Định cho biết, qua thăm khám tại các trường, cán bộ y tế ghi nhận các vấn đề về thị lực, răng miệng có chiều hướng gia tăng, thể trạng trẻ chưa đồng đều, có em chưa đạt cân nặng phù hợp độ tuổi, trong khi một số khác có dấu hiệu thừa cân, béo phì. Điều này cho thấy khám sức khỏe đầu năm không chỉ để hoàn thiện hồ sơ theo dõi học sinh. Quan trọng hơn, đây là dịp nhận diện sớm những vấn đề có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập và phát triển của trẻ.

Bà Vũ Thị Hoàng Anh, Giám đốc Trạm Y tế phường Nam Định cho rằng, để kết quả khám thực sự phát huy giá trị, cần sự phối hợp thường xuyên giữa y tế, nhà trường và gia đình. Ngành y tế cung cấp chuyên môn, phát hiện và tư vấn, nhà trường theo dõi học sinh trong môi trường học tập và gia đình là nơi duy trì chế độ dinh dưỡng, vận động và sinh hoạt hằng ngày. Khi thông tin về sức khỏe được chia sẻ đầy đủ và các bên cùng hành động, việc chăm sóc học sinh sẽ không dừng lại sau một buổi khám mà còn trở thành quá trình theo dõi thường xuyên.

Khám cơ xương khớp, thần kinh cho học sinh trường Tiểu học Chu Văn An, phường Nam Định (Ninh Bình).

Với hơn 963.000 học sinh, trẻ em đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học 2026-2027 được tỉnh Ninh Bình triển khai trên cơ sở kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030 và các quy định về y tế trường học. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các cơ sở giáo dục phối hợp trạm y tế địa phương tổ chức kiểm tra, cập nhật và quản lý hồ sơ sức khỏe học sinh, hoàn thành, báo cáo kết quả trước ngày 28/9/2026.

Từ đợt khám sức khỏe đầu năm, Ninh Bình đang từng bước đưa công tác y tế trường học từ chăm sóc, xử lý khi có vấn đề sang chủ động quản lý và phòng ngừa. Theo Kế hoạch triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, Ninh Bình phấn đấu 100% người học được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc sàng lọc bệnh tật ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời cập nhật, quản lý thông tin sức khỏe trên Sổ sức khỏe điện tử. Cùng với củng cố y tế trường học, chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc tăng cường phối hợp giữa ngành Giáo dục, Y tế, nhà trường và gia đình sẽ tạo thành một hệ thống chăm sóc sức khỏe liên tục, giúp phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và theo dõi sự phát triển của học sinh.

Đây không chỉ là yêu cầu của một chương trình y tế mà còn là một phần của quá trình nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển con người. Khi sức khỏe của học sinh được quản lý chủ động, đầy đủ và xuyên suốt, các em sẽ có nền tảng tốt hơn để học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực khỏe mạnh cho tương lai.