Công tác quản trị đô thị với những yêu cầu, trách nhiệm cao hơn về hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, logistics đòi hỏi Lạng Giang phải có một bộ máy cán bộ, công chức với đội ngũ đủ số lượng, đúng cơ cấu, phù hợp với từng việc.

Lãnh đạo phường Lạng Giang kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Lạng Giang cho biết: “Đảng ủy phường xác định việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để Lạng Giang đánh giá rõ về nguồn nhân lực hiện tại, làm tốt công tác phân tích, dự báo, từ đó xây dựng đề án vị trí việc làm phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong thời gian tới, khi đơn vị vừa chuyển từ phương thức quản lý nông thôn sang đô thị, khối lượng và tính chất công việc thay đổi”.

Bám sát các văn bản của cấp trên, ngày 27/10/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường ban hành Kế hoạch số 96-KH/ĐU, đồng thời ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo gồm 11 thành viên và Tổ giúp việc gồm 8 thành viên. Hội nghị quán triệt được tổ chức tới thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và cấp trưởng các cơ quan, đơn vị để thống nhất nội dung, yêu cầu, thời gian thực hiện.

Công tác rà soát được triển khai đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường, có sự phối hợp giữa các đơn vị để bảo đảm tính khoa học, thống nhất, chặt chẽ. Quá trình thực hiện không dừng lại ở thống kê số lượng biên chế mà tập trung rà soát, đánh giá thực chất chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực của từng cơ quan, đơn vị. Việc xác định công việc, sản phẩm đầu ra, tiêu chuẩn và định mức thời gian hoàn thành nhằm phản ánh đúng hiệu suất, thời gian lao động của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Lạng Giang cho biết: Công việc mới, chưa có kinh nghiệm nên để bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và các đơn vị liên quan làm việc với tinh thần cao nhất, khắc phục khó khăn, làm việc cả ngoài giờ hành chính. Trong quá trình làm, phường nhận được sự quan tâm, hướng dẫn thường xuyên của lãnh đạo thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ.

Bám sát Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, thực hiện theo trình tự 8 bước và 9 biểu nghiệp vụ, mỗi cơ quan, đơn vị căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ để xác định danh mục nhiệm vụ, bóc tách công việc theo từng nhóm, sản phẩm đầu ra, tiêu chuẩn và định mức thời gian. Kết quả, toàn phường rà soát 574 nhiệm vụ, tương ứng 274 vị trí việc làm, trong đó khối Đảng, MTTQ có 72 nhiệm vụ, 43 vị trí; khối HĐND, UBND có 490 nhiệm vụ, 223 vị trí; Trung tâm Chính trị có 12 nhiệm vụ, 8 vị trí.

Để xác định nhu cầu nhân lực, phường áp dụng ba phương pháp tùy tính chất công việc. Các chức danh theo cơ cấu, định mức bố trí như lãnh đạo cơ quan hay giáo viên đứng lớp theo số lớp học, được xác định theo quy định. Với công chức chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, thẩm định, như 45 công chức khối HĐND, UBND, phường thống kê khối lượng công việc phát sinh thực tế trong 12 tháng, từ ngày 1/10/2025 đến 30/9/2026. Với các đơn vị cung ứng dịch vụ công trực tiếp như Trạm Y tế Lạng Giang và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, nhu cầu nhân lực được tính theo khối lượng dịch vụ.

Quá trình triển khai cũng bộc lộ những khó khăn. Ở cấp cơ sở, nhiều nhiệm vụ mang tính phong trào, như tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội rất khó xác định sản phẩm cụ thể để minh chứng. Một số dịch vụ sự nghiệp công như y tế dự phòng, quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng, quản lý thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở vẫn thiếu định mức kinh tế - kỹ thuật chuẩn, buộc đơn vị phải tự khảo sát mẫu, ước lượng giờ công, vừa mất thời gian vừa khó bảo đảm đồng bộ khi thẩm định.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Đảng ủy phường đề xuất nhân lực giai đoạn 2027-2031. Khối Đảng, đoàn thể là 38 biên chế, bằng số được giao theo Quyết định số 307-QĐ/TU ngày 30/7/2026, gồm 31 công chức, 4 viên chức và 3 hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/NĐ-CP. Khối HĐND, UBND giữ 61 công chức và 3 hợp đồng lao động như năm 2026. Phần tăng chủ yếu ở khối các đơn vị sự nghiệp công lập, với 943 viên chức, so với 793 chỉ tiêu hiện được giao. Trong đó giáo dục và đào tạo tăng từ 703 lên 840 chỉ tiêu, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công từ 10 lên 15, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng từ 29 lên 37, còn y tế giữ 51 chỉ tiêu.

Từ đặc thù của địa phương, Đảng ủy phường đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy khi thẩm định quan tâm đến quy mô diện tích, dân số, số lượng đảng viên và vị thế mới của phường để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giao biên chế giai đoạn 2027-2031 phù hợp, tạo điều kiện cho địa phương có đủ nguồn lực đẩy mạnh phát triển.