Trung tâm Hội nghị APEC đang thi công. Ảnh: TTXVN phát

Chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, các công trình chiến lược như cảng hàng không, trung tâm hội nghị quốc tế, hệ thống giao thông cùng các tổ hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ, vui chơi giải trí đẳng cấp thế giới đang được Tập đoàn Sun Group triển khai đồng bộ. Theo đó, việc chuẩn bị lực lượng nhân sự đủ về số lượng, giỏi chuyên môn, chuẩn mực để vận hành những công trình, phần việc tầm vóc quốc tế đặt ra yêu cầu cấp bách.

Theo Tập đoàn Sun Group, chỉ riêng lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hàng không và y tế của Sun Group, nhu cầu tuyển mới trong năm 2027 tại Phú Quốc hơn 14.000 người. Đây vừa là vấn đề nhân sự của doanh nghiệp, vừa mở ra cơ hội để người lao động An Giang được học nghề, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và phát triển sự nghiệp.

Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Nam thông tin, Sun Group phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, nhà trường và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang rà soát nhu cầu, kết nối nguồn lao động tại chỗ với các vị trí trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Thông qua các đơn vị thành viên trong lĩnh vực hàng không, y tế, giải trí, nghỉ dưỡng và Học viện Du lịch Mặt Trời, Sun Group sẽ cùng 8 cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tham gia xây dựng chương trình, cử chuyên gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành và ưu tiên tuyển dụng người học đáp ứng yêu cầu. Sun Group cam kết thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn, nhân văn; quan tâm phúc lợi, điều kiện sinh hoạt và lộ trình nghề nghiệp.

“Với Sun Group, APEC 2027 không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, dài hạn và bền vững hơn của Phú Quốc và An Giang. Chúng tôi mong muốn đội ngũ nhân lực được đào tạo hôm nay sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần đưa An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và dịch vụ của vùng” - ông Bùi Thành Trung nhấn mạnh.

Hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang và Tập đoàn Sun Group xác lập cơ chế phối hợp toàn diện trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cụ thể là tập trung vào toàn bộ chuỗi giá trị nhân lực, từ hướng nghiệp, xây dựng giáo trình, đào tạo thực hành, thực tập thực tế cho đến kết nối tuyển dụng chính thức. Các đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái Sun Group (nghỉ dưỡng, giải trí, hàng không, y tế) ký kết hợp tác với 8 cơ sở giáo dục, đào tạo trọng điểm gồm: Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Kiên Giang, Trường Cao đẳng Nghề An Giang, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, Trường Cao đẳng Kiên Giang, Trường Trung cấp An Giang, Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú, Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc.

Bên cạnh đó, Trường Trung cấp Nghiệp vụ Du lịch, Khách sạn EHL - Phú Quốc (thuộc Học viện Du lịch Mặt Trời) hợp tác chuyên sâu với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Nội vụ An Giang để hướng nghiệp, học nghề, đào tạo lại và chuyển đổi nghề nghiệp cho học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng như người lao động có nhu cầu đổi mới kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp.

Với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, học viên được tiếp cận chương trình theo tiêu chuẩn của EHL Hospitality Business School (Thụy Sĩ) - trường đào tạo quản trị khách sạn hàng đầu thế giới, đối tác chiến lược của Sun Group từ tháng 8/2025.

Với mô hình đào tạo kép, học viên trải nghiệm môi trường làm việc thực tế ngay từ năm đầu tiên tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao vận hành bởi các thương hiệu toàn cầu như JW Marriott, Conrad, Hilton, New World hay Rixos. Người học được trang bị kỹ năng nghề, tiếng Anh chuyên ngành, tác phong quốc tế; đồng thời được tiếp cận các gói hỗ trợ tài chính, bố trí ký túc xá an cư và ưu tiên tuyển dụng làm việc chính thức trong hệ sinh thái Sun Group.

Liên kết với doanh nghiệp từ khâu đào tạo đến khâu tuyển dụng

Ông Thiều Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho biết, mạng lưới giáo dục nghề nghiệp của tỉnh hiện có 2 cơ sở giáo dục đại học, 5 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 2 trung tâm giáo dục thường xuyên. Các cơ sở này đang tích cực đổi mới chương trình theo chuẩn đầu ra, tăng cường đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh về tổ chức đào tạo, ban hành 16 danh mục ngành nghề trọng điểm trong đào tạo theo cơ chế đặt hàng từ ngân sách, cùng với 11 ngành ít, khó tuyển và 18 ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Đáng chú ý, 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đều duy trì, mở rộng liên kết với các doanh nghiệp từ khâu đào tạo đến khâu tuyển dụng, giúp tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp luôn đạt ở mức cao.

Khảo sát từ các cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang, số lượng người tốt nghiệp từ trình độ sơ cấp đến đại học trên địa bàn dự kiến khoảng 9.800 người vào năm 2027 và tăng lên 12.800 người vào năm 2028, 13.100 người vào năm 2029 và 14.800 người vào năm 2030. Đây cũng là lực lượng lao động trẻ, giàu tiềm năng để doanh nghiệp tiếp nhận thực tập và tuyển dụng.

Từ dữ liệu tuyển dụng của Sun Group và nguồn tốt nghiệp dự kiến năm 2027 tại 9 cơ sở đào tạo, trong tổng số 8.681 học sinh, sinh viên dự kiến tốt nghiệp có 3.289 người thuộc các ngành trùng với nhóm nghề doanh nghiệp cần tuyển của tập đoàn; thêm 1.849 người theo học các ngành gần, có tiềm năng đáp ứng yêu cầu công việc thông qua đào tạo bổ sung. Như vậy, có 5.138 học sinh, sinh viên có thể được xem xét đào tạo, kết nối tuyển dụng, tương đương hơn 36% tổng nhu cầu nhân sự năm 2027 của Sun Group. Tuy nhiên, ngay cả khi khai thác tối đa nguồn tiềm năng này, doanh nghiệp vẫn cần tìm thêm nguồn cung cho hơn 9.000 vị trí.

Từ thực tế này, Sun Group cùng với các đơn vị chức năng An Giang kết nối tuyển dụng ngay với nguồn nhân lực trùng nghề; đào tạo bổ sung, chuyển đổi đối với nguồn nhân lực gần nghề và mở rộng nguồn tuyển mới để đáp ứng nhu cầu dài hạn. Lộ trình hành động “30 - 60 - 90” ngày. Trong đó 30 ngày đầu, tập trung rà soát dữ liệu cung cầu và xác định nguồn ứng viên tiềm năng; 60 ngày xây dựng bản đồ chuyển đổi nghề, thiết kế các khóa đào tạo bổ sung; 90 ngày triển khai các chương trình đào tạo trọng điểm, ngày hội việc làm và kết nối tuyển dụng trực tiếp.

Trước yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển tối đa lợi thế của địa phương, An Giang tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm trong các lĩnh vực như: công nghiệp, du lịch, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ. Đây chính là những lĩnh vực giàu tiềm năng, có sự tương đồng lớn và khả năng đáp ứng trực tiếp nhu cầu nhân lực chất lượng cao của Tập đoàn Sun Group không chỉ trong thời gian tổ chức APEC 2027 mà còn góp phần hình thành lực lượng lao động ổn định, có kỹ năng, cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài của tỉnh.

Theo ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nguồn nhân lực chính là yếu tố mang tính quyết định đối với sự phát triển của Phú Quốc và tỉnh An Giang. Địa phương cần xác định rõ đào tạo ngành nghề gì, đào tạo bao nhiêu và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nào. Đào tạo phải gắn với cam kết tiếp nhận lao động, đồng thời tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với địa phương. Địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác hướng nghiệp cho học sinh, gắn hướng nghiệp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Hợp tác chiến lược giữa tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group không những chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương trong giai đoạn 2026 - 2031. Hội nghị cấp cao APEC 2027 là mốc khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới dài hạn hơn. Sau khi sự kiện khép lại, các tổ hợp hạ tầng du lịch, thương mại, dịch vụ, hàng không và y tế hiện đại sẽ tiếp tục vận hành, thúc đẩy các ngành kinh tế mới phát triển.

Với lợi thế quy mô dân số khoảng 5 triệu người, việc tận dụng hiệu quả nguồn lực tại chỗ sẽ giúp An Giang khẳng định vị thế trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực chất lượng cao cho vùng kinh tế biển và du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình hợp tác không chỉ giải quyết bài toán tuyển dụng hơn 14.000 nhân sự trước mắt phục vụ APEC 2027, mà còn để lại giá trị lâu dài, tạo dựng một thế hệ người lao động địa phương có tay nghề cao, tác phong chuyên nghiệp, thu nhập ổn định và có cơ hội lập nghiệp vững chắc.