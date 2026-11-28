Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố trao quà cho công nhân, lao động tại chương trình "Tết không xa nhà" năm 2026 do Công đoàn phường Liên Chiểu tổ chức. Ảnh: GIANG THANH

Đa dạng chương trình chăm lo

Từ tháng 10/2026, Liên đoàn Lao động thành phố ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, vui tết”, Công đoàn thành phố tập trung huy động sự chung tay của toàn xã hội, nhất là người sử dụng lao động; qua đó tạo động lực và niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đơn vị.

Theo kế hoạch, bên cạnh hưởng ứng chương trình “Chợ tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tuyến và các hoạt động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn thành phố triển khai đồng bộ nhiều phần việc trọng tâm xuyên suốt trước, trong và sau tết.

Điểm nhấn nổi bật là chuỗi chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” gắn với 2 phiên “Chợ tết Công đoàn 2027” tại Quảng trường Trung tâm hành chính phường Hòa Khánh (dự kiến từ ngày 21-24/1/2027) và phường Bàn Thạch (dự kiến từ ngày 29-31/1/2027).

Tại đây, Ban tổ chức dự kiến phân bổ 60.000 phiếu mua hàng (trị giá 100.000 đồng/phiếu) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, đi kèm nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi ý nghĩa.

Song song đó, chương trình “Hành trình tết Công đoàn” tiếp tục hỗ trợ phương tiện đưa người lao động về quê đón tết thông qua “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2027” và “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2027”.

Từ nguồn lực của thành phố, dự kiến có 2.000 vé tàu, xe cùng các chuyến xe miễn phí được bố trí cho đoàn viên, người lao động và gia đình, ưu tiên các trường hợp khó khăn hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức các đoàn đến thăm, chúc tết và trao khoảng 1.000 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho công nhân ở lại đón Tết tại các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ, Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm và nữ công nhân đơn thân.

Các hoạt động an sinh khác như “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, “Lì xì đầu xuân - Đón đoàn viên trở lại” cũng được triển khai rộng khắp tại cơ sở.

Chủ động từ cơ sở, bảo đảm quyền lợi đoàn viên

Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu các cấp công đoàn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cùng tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động; căn cứ thực tế tại từng đơn vị, địa phương để tổ chức hoạt động chăm lo mang đậm dấu ấn công đoàn.

Đối với những nơi tập trung đông công nhân không về quê đón Tết, công đoàn cơ sở linh hoạt tổ chức chương trình “Tết không xa nhà” hoặc các hình thức hỗ trợ phù hợp.

Thực tế cho thấy mô hình này mang lại hiệu quả và sức lan tỏa thiết thực. Dịp Xuân Bính Ngọ 2026 vừa qua, Công đoàn phường Liên Chiểu đã tạo dấu ấn đậm nét với chương trình “Tết không xa nhà”, mang không khí Tết sớm đến với hàng trăm công nhân xa quê khó khăn.

Tại chương trình, đơn vị trao 450 suất quà cho công nhân lao động, nữ lao động đơn thân ở trọ tại các tổ công nhân tự quản, cùng 146 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho đoàn viên khó khăn tại các công đoàn cơ sở.

Ông Lê Trọng Nguyên, Chủ tịch Công đoàn phường Liên Chiểu cho biết, địa bàn phường hiện có hơn 30 tổ công nhân tự quản với hàng nghìn lao động tạm trú, nhiều người không có điều kiện về quê dịp tết.

Năm nay, khi công đoàn cấp trên phân bổ nguồn lực, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết để tiếp tục triển khai công tác chăm lo tết và chương trình “Tết không xa nhà” cho người lao động trên địa bàn.

Tại Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (xã Duy Xuyên), nơi có hơn 5.000 lao động làm việc, công đoàn cơ sở đã lên phương án trao tặng mỗi người lao động một phần quà tết gồm dầu ăn và thùng bia trị giá gần 400.000 đồng.

Ông Lê Hoàn Giang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho biết, đơn vị đã chủ động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về kế hoạch sản xuất, lịch nghỉ tết, phương án chi trả lương, thưởng, trong đó đề xuất tăng mức thưởng tháng 13 so với năm trước để người lao động yên tâm gắn bó.

Để công tác chăm lo tết triển khai đồng bộ và lan tỏa, Liên đoàn Lao động thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị.

Trong đó, Ban Công đoàn các Khu công nghiệp ngoài nhiệm vụ tham mưu kế hoạch và chủ trì các hoạt động được giao, cần tập trung theo dõi tình hình trả lương, trả thưởng tết tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; kịp thời phát hiện và có giải pháp bảo đảm quyền lợi cho người lao động ở những đơn vị gặp khó khăn.

Đồng thời các cấp công đoàn theo dõi sát diễn biến quan hệ lao động dịp cận tết để chủ động tham mưu, đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Quán triệt tinh thần không tổ chức hoạt động hình thức, lãng phí, Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu khâu chuẩn bị phải chu đáo, thiết thực, khẳng định rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Tuyên truyền phòng chống ma túy cho công nhân

Trong tháng 11, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp tổ chức 3 lớp tuyên truyền trực tiếp về phòng chống ma túy tại Công ty TNHH Điện khí Quốc Quang, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton và Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina, thu hút 600 công nhân lao động tham dự.

Đây là hoạt động thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức phòng chống ma túy cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp thuộc địa bàn trọng điểm.

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên phân tích tác hại, hệ lụy của ma túy đối với sức khỏe, đời sống cá nhân, gia đình và xã hội; nêu rõ trách nhiệm của mỗi người lao động trong công tác phòng ngừa. Chương trình cũng phổ biến những quy định cơ bản của Luật Phòng chống ma túy năm 2025 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026), hướng dẫn nhận diện các loại ma túy phổ biến, ma túy thế hệ mới và ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử.

Bên cạnh đó, công nhân lao động được cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy lợi dụng, lôi kéo người lao động mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; được trang bị kỹ năng phòng tránh và xử lý tình huống khi phát hiện nguy cơ. Hoạt động góp phần vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy”, chung tay xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

VINH ANH

Hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo 81,8 triệu đồng

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH CTR Vina (Khu công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch) vừa gửi thư cảm ơn Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty đã chung tay đóng góp 81,8 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên Khấu Thị Thủy vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chị Thủy có hoàn cảnh gia đình khó khăn và hiện điều trị bệnh ung thư tuyến giáp. Qua vận động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, tập thể công nhân, người lao động trong công ty đã quyên góp 40,95 triệu đồng; Ban Giám đốc công ty hỗ trợ thêm 40,85 triệu đồng. Nguồn kinh phí kịp thời này không chỉ góp phần san sẻ gánh nặng chi phí chữa bệnh mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn, tiếp thêm nghị lực để chị Thủy yên tâm điều trị.

TÂM ĐAN

Triển khai nhiều hoạt động thuộc Dự án Mộng ước mới

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ quản lý trong thực hiện pháp luật lao động, đối thoại tại nơi làm việc và bảo đảm quyền lợi người lao động tại Công ty TNHH Midori Safety Footwear Việt Nam và Công ty TNHH Sinaran Việt Nam.

Ngoài cập nhật kiến thức pháp luật, học viên được trang bị kỹ năng lắng nghe, phản hồi tích cực và xử lý kiến nghị của người lao động. Qua thảo luận nhóm và phân tích tình huống thực tiễn sản xuất, đội ngũ quản lý cùng trao đổi kinh nghiệm, nhận diện vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đối thoại tại doanh nghiệp. Trước đó, trong tháng 10, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức khám sức khỏe cho 230 nữ công nhân Công ty TNHH Sinaran Việt Nam.

Đây là chuỗi hoạt động thuộc Dự án Mộng ước mới (MUM) do Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì thực hiện từ nguồn tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) thông qua tổ chức Association BATIK International và GRET. Dự án triển khai từ ngày 20/4/2026 đến 31/3/2028 tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

A.VINH