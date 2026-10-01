Chuẩn bị Năm APEC chủ động, chuyên nghiệp, chu đáo, hiệu quả

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng ban Thư ký APEC 2027 cho biết, công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đang được triển khai đồng bộ với 5 mảng công việc lớn bao gồm kiện toàn tổ chức, xây dựng nội dung, hậu cần, đào tạo và tuyên truyền. Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã kiện toàn; Đề án nội dung của Năm APEC 2027 đã hoàn thành. Ba ưu tiên cốt lõi đã được xác định là nâng cao năng suất, thúc đẩy hội nhập khu vực và nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho các Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) APEC 2027, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho hay, các tiểu ban, đặc biệt là Tiểu ban Vật chất và Hậu cần và Ban Thư ký APEC đã đi khảo sát các địa điểm tổ chức Hội nghị SOM APEC 2027 tại Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng ghi nhận sự chuyển biến rõ nét trong tư duy và cách làm của bộ, ngành, địa phương, chuyển từ tâm thế chuẩn bị sang chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm; nhất trí với điều chỉnh nội dung ưu tiên Năm APEC 2027; hoan nghênh ý tưởng của Tiểu ban Nội dung về việc tổ chức Cuộc thi tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo và Diễn đàn các thành phố APEC.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Đối với các địa phương tổ chức Hội nghị SOM, Phó thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký và các tiểu ban, chủ động rà soát, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, hậu cần và các điều kiện phục vụ các hoạt động của Năm APEC 2027.

Về lễ tân, Phó thủ tướng lưu ý Tiểu ban Lễ tân cụ thể hóa phương án lễ tân cho các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC; chủ động phương án phân bổ khách sạn, chương trình song phương và chương trình phu nhân, phu quân. Cùng với đó, hoàn thiện đề án huy động, tập huấn liên lạc viên, tình nguyện viên; phối hợp chuẩn bị tặng phẩm, phương tiện, chiêu đãi và trang phục.

Về tuyên truyền, văn hóa, Phó thủ tướng yêu cầu Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và địa phương triển khai; khẩn trương phê duyệt logo bộ nhận diện và các sản phẩm truyền thông chủ đạo, video clip giới thiệu về Năm APEC.

“Chúng ta phải chuẩn bị Năm APEC với tinh thần chủ động, chuyên nghiệp, chu đáo, hiệu quả, đảm bảo khi lãnh đạo Việt Nam nhận chuyển giao vai trò chủ nhà tại Tuần lễ Cấp cao APEC tháng 11-2026 sắp tới, Việt Nam đã cơ bản sẵn sàng về mọi mặt cho công tác chuẩn bị tổ chức”, Phó thủ tướng Phạm Gia Túc nêu rõ.