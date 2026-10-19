Chuẩn bị mặt bằng xây hầm chui gần 1.000 tỷ đồng tại nút giao Dương Đình Nghệ – Mễ Trì

Khu vực nút giao Dương Đình Nghệ – Mễ Trì, kết nối với đường Phạm Hùng và Vành đai 3 trên cao, đang được chuẩn bị mặt bằng để triển khai dự án hầm chui.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số đoạn vỉa hè tại khu vực dự án được xén để phục vụ công tác chuẩn bị mặt bằng.

Việc điều chỉnh hạ tầng hiện trạng là một trong những công việc cần thiết trước khi triển khai xây dựng công trình giao thông ngầm tại nút giao.

Đây là khu vực có mật độ phương tiện cao, vì vậy việc chuẩn bị mặt bằng cần gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn cho người đi bộ và các phương tiện lưu thông.

Vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực nút giao được rà soát, điều chỉnh để phục vụ quá trình thi công.

Công tác xử lý cây xanh được triển khai tại khu vực nằm trong phạm vi dự án.

Việc cắt tỉa, di chuyển cây cần được thực hiện theo phương án được phê duyệt, vừa bảo đảm yêu cầu thi công, vừa hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường đô thị.

Vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực nút giao được rà soát, điều chỉnh để phục vụ quá trình thi công.

Đây là khu vực có mật độ phương tiện cao, vì vậy việc chuẩn bị mặt bằng cần gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Đặc biệt, khu vực dự án nằm gần nhiều tòa nhà văn phòng, khu đô thị và các tuyến đường huyết mạch. Trong thời gian thi công, việc tổ chức giao thông hợp lý, bảo đảm an toàn cho người đi bộ và phương tiện là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.

Việc đầu tư hầm chui được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại điểm giao cắt, cải thiện khả năng lưu thông trên trục đường hướng tâm và các tuyến kết nối khu vực.

Theo phương án được phê duyệt, dự án hầm chui có tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực khai thác hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Hầm chui được thiết kế với quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài khoảng 655m. Trong đó, phần hầm kín dài 120m, hầm hở dài 200m; các đoạn còn lại gồm tường chắn và gờ chắn bánh theo thiết kế công trình.

Khi hoàn thành, hầm chui sẽ tạo hướng lưu thông riêng cho dòng phương tiện theo trục Mễ Trì – Dương Đình Nghệ, góp phần giảm xung đột giữa các luồng xe tại nút giao.