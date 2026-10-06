Chuẩn bị kỳ tuyển dụng công chức năm 2026 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định

Họp Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026, lần 2.

Thực hiện Kế hoạch số 259 ngày 16/9/2026 của UBND tỉnh, tuyển dụng công chức năm 2026 gồm 315 vị trí, trong đó 298 vị trí tuyển dụng riêng và 17 vị trí tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan.

Đến hết ngày 5/10, Hội đồng tuyển dụng đã triển khai, ban hành 18 văn bản phục vụ kỳ tuyển dụng; hoàn thành việc công khai thông báo tuyển dụng, danh mục tài liệu ôn tập; đồng thời chuẩn bị các bộ phận coi thi, vấn đáp, ra đề và các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, kỹ thuật phục vụ kỳ thi.

Đến hết 17 giờ 30 phút ngày 5/10, Sở Nội vụ đã tiếp nhận 707 phiếu đăng ký dự tuyển, trong đó có 5 thí sinh thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao và 702 thí sinh diện thông thường. Thời gian tiếp nhận đến hết 17 giờ 30 phút ngày 15/10/2026.

Theo kế hoạch, ngày 16/10, dự kiến họp Hội đồng tuyển dụng lần 3 để xem xét danh sách thí sinh đủ điều kiện diện nguồn nhân lực chất lượng cao; ngày 20/10, tổ chức xem xét vòng 2 đối với diện nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với diện thông thường, vòng 1 dự kiến khai mạc chiều ngày 26/10, tổ chức thi từ ngày 27/10; vòng 2 dự kiến bắt đầu từ ngày 13/11. Kết quả tuyển dụng dự kiến được hoàn tất trong tháng 11 và Sở Nội vụ ban hành quyết định tuyển dụng vào đầu tháng 12/2026.

Đại biểu dự họp.

Cùng với triển khai các bước tuyển dụng, công tác tiếp nhận, xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến kỳ tuyển dụng cũng được thực hiện theo quy định, bảo đảm thông tin được giải đáp kịp thời, rõ ràng, đúng thẩm quyền.

Đáng chú ý, ngày 1/10/2026, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7479/UBND-NC về chấn chỉnh công tác tuyển dụng công chức năm 2026. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm quá trình tuyển dụng công khai, minh bạch, khách quan, công bằng; đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng tuyển dụng để trục lợi, môi giới, nhận tiền hoặc hứa hẹn giúp thí sinh trúng tuyển. Các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật được yêu cầu kịp thời chuyển cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.

Tỉnh Sơn La đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm kỳ tuyển dụng diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định, lựa chọn đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.