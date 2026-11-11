Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trình Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Đà Nẵng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng chủ trì phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; các Phó Chủ tịch HĐND thành phố: Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh và Nguyễn Công Thanh.

Báo cáo tại phiên họp cho biết, trong 10 tháng qua, HĐND thành phố tổ chức 8 kỳ họp, ban hành 186 nghị quyết; tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) và trước Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026).

Công tác tiếp công dân định kỳ, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện theo đúng quy định. Về tiến độ chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, tính đến ngày 10/11, UBND thành phố mới trình 8/64 tài liệu chính thức.

Đối với việc triển khai các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6, UBND thành phố đã triển khai 18/19 nghị quyết. Riêng Nghị quyết số 109/2026/NQ-HĐND ngày 6/10/2026 quy định chính sách hỗ trợ thu nhập đối với người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Sở Nội vụ đang tham mưu UBND thành phố triển khai.

Ngoài ra, thực hiện Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 21/9/2026 của Thường trực HĐND thành phố, đến nay có 42/44 nội dung có kết quả rà soát, giải quyết. Về giải quyết đơn thư còn tồn đọng do Thường trực HĐND thành phố chuyển đến, 10/20 trường hợp đã hoàn thành xử lý, các trường hợp còn lại đang được tiếp tục chỉ đạo giải quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm; đồng thời cho biết UBND thành phố đang nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc tại công trình, dự án trọng điểm theo ý kiến của Thường trực HĐND thành phố.

Lãnh đạo UBND thành phố đã phân tích những khó khăn về chi phí vật liệu xây dựng và định mức đơn giá gây trở ngại cho việc đấu thầu các công trình; giải pháp tháo gỡ cho các dự án bất động sản đang đình trệ; chỉ đạo công tác cân đối ngân sách, xử lý kết luận thanh tra và hỗ trợ tái định cư.

Cơ quan chức năng cũng đang tích cực thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo trình các tài liệu còn lại phục vụ Kỳ họp thứ 7 chậm nhất vào ngày 23/11 để các ban HĐND thành phố thẩm tra và đại biểu nghiên cứu.

Các ban HĐND thành phố cần tăng cường giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện các nghị quyết và thẩm tra kỹ các nội dung do UBND trình.

Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố khẩn trương giải quyết dứt điểm nghị quyết còn lại của Kỳ họp thứ 6; xử lý và báo cáo Thường trực HĐND thành phố trong tháng 11/2026 đối với các đơn thư khiếu nại đã quá hạn; tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành giải quyết các nội dung chưa hoàn thành trong 44 kiến nghị thuộc 6 nhóm lĩnh vực của địa phương.

Về định hướng điều hành kinh tế - xã hội, đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt trong tháng cuối năm, chú trọng tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; yêu cầu rà soát cụ thể từng dự án, từng chủ đầu tư, làm rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của người đứng đầu để có hình thức xử lý kịp thời.