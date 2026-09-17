Chuẩn bị kỹ lưỡng Hội nghị ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã (Hội nghị) chủ trì cuộc họp của Ban Tổ chức.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chủ trì cuộc họp.

Báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại cho biết, Cục Đối ngoại đã tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng Đề án tổ chức Hội nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương; ban hành Kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức Hội nghị, gửi giấy mời các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài lực lượng Công an triển khai tổng thể công tác chuẩn bị.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về chương trình, nội dung các phiên làm việc và hoạt động song phương; việc chuẩn bị các văn kiện, bài phát biểu, tham luận; công tác tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế và các điều kiện phục vụ Hội nghị. Các đại biểu cũng làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm công tác tổ chức Hội nghị chu đáo, hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Minh Hiếu báo cáo tóm tắt về công tác chuẩn bị Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá, về cơ bản các đơn vị đã bám sát Kế hoạch số 564 ngày 13/7/2026 của Bộ Công an về tổ chức Hội nghị, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo phân công. Để Hội nghị được tổ chức thành công, chất lượng, hiệu quả, an toàn và thân thiện, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, từng nội dung, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ.

Chương trình khoa học, nội dung thiết thực

Về chương trình Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp các hoạt động khoa học, hợp lý, phù hợp với thông lệ và tạo thuận lợi cho các đoàn đại biểu tham dự.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các nội dung nghi lễ cần được tổ chức trang trọng, gọn gàng, dành thời lượng phù hợp cho các phiên làm việc, trao đổi chuyên môn và thảo luận giữa các đoàn. Việc chuẩn bị phim tư liệu và các sản phẩm phục vụ Hội nghị phải được kiểm duyệt kỹ về nội dung, hình ảnh, bảo đảm hài hòa, thể hiện tinh thần hợp tác giữa các nước ASEAN.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá các đơn vị đã bám sát Kế hoạch số 564 của Bộ Công an về tổ chức Hội nghị.

Đối với các phiên làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Cục Đối ngoại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan chủ động xây dựng nội dung, kịch bản thảo luận, phân công đơn vị chủ trì phù hợp; tập trung vào công tác truy nã tội phạm và những vấn đề các bên cùng quan tâm.

Các hoạt động song phương, bên lề Hội nghị cũng cần được tính toán, bố trí hợp lý, góp phần tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN.

Về nội dung, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ các văn kiện dự kiến thông qua tại Hội nghị; các đơn vị nghiệp vụ tích cực tham gia góp ý, bảo đảm nội dung chặt chẽ, phù hợp; chuẩn bị đầy đủ các bản ngôn ngữ phục vụ Hội nghị.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận về công tác tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế và các điều kiện phục vụ Hội nghị.

Các bài phát biểu, tham luận cần được chuẩn bị ngắn gọn, rõ trọng tâm, đi thẳng vào những vấn đề cần trao đổi, hạn chế phần dẫn nhập dài, dành nhiều thời gian hơn cho thảo luận, trao đổi thực chất giữa các đoàn.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu chú trọng ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng công tác phiên dịch, trình chiếu và cung cấp tài liệu, tạo thuận lợi để các đại biểu theo dõi, trao đổi và tham gia các nội dung của Hội nghị.

Bảo đảm chu đáo công tác an ninh, lễ tân, hậu cần, tuyên truyền

Về công tác bảo đảm an ninh, an toàn, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu các đơn vị thường xuyên trao đổi, cập nhật đầy đủ lịch trình, chương trình hoạt động của các đoàn để chủ động triển khai phương án phù hợp; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác kiểm soát; khi có vấn đề phát sinh, phải kịp thời thông tin, phối hợp xử lý, không để bị động, bất ngờ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm Hội nghị được tổ chức khoa học, thiết thực, an toàn.

Đối với phương tiện phục vụ Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu xây dựng phương án bố trí đồng bộ, thuận tiện; kiểm tra chặt chẽ phương tiện và người điều khiển, có phương án nhận diện, quản lý phù hợp, phục vụ hiệu quả công tác điều hành và bảo đảm an toàn.

Về công tác lễ tân, Cục Đối ngoại được yêu cầu phân công cán bộ phụ trách từng đoàn, theo sát chương trình hoạt động từ khi đón đến khi tiễn, bảo đảm mỗi đoàn đều có đầu mối phối hợp, hỗ trợ xuyên suốt.

Cán bộ được phân công phải nắm chắc chương trình, chủ động hướng dẫn việc ăn, nghỉ, di chuyển và tham dự các hoạt động của đoàn; ưu tiên cán bộ có khả năng ngoại ngữ và am hiểu đối tác được giao phụ trách. Trường hợp cần thiết, Cục Đối ngoại chủ động đề xuất bổ sung lực lượng để đáp ứng yêu cầu phục vụ Hội nghị.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận về chương trình, nội dung các phiên làm việc và hoạt động song phương.

Về công tác hậu cần, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu chuẩn bị chu đáo các điều kiện ăn, nghỉ, quà tặng và những nội dung phục vụ, bảo đảm trang trọng, phù hợp, thể hiện nét đặc trưng của Việt Nam, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các đoàn đại biểu.

Đối với công tác tuyên truyền, các đơn vị liên quan cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị, bảo đảm thông tin kịp thời, phù hợp, góp phần lan tỏa ý nghĩa và kết quả của Hội nghị.

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị, góp phần lan tỏa ý nghĩa và kết quả của Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến

Các đại biểu dự cuộc họp.

Cùng với đó, cần chuẩn bị kỹ phim tư liệu về những nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam và kết quả hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN trong đấu tranh với tội phạm truy nã; chú trọng chất lượng nội dung, hình ảnh, thể hiện tinh thần hợp tác, trách nhiệm và sự tham gia của các nước.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát toàn bộ công việc được giao, hoàn thiện chương trình, nội dung và các phương án phục vụ; bảo đảm Hội nghị được tổ chức khoa học, thiết thực, an toàn, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong đấu tranh với tội phạm truy nã.