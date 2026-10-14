Chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa tiếng nói cử tri đến nghị trường

Chủ động từ sớm, chuẩn bị từ thực tiễn

- Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI dự kiến xem xét khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng về lập pháp, kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và giám sát. Xin bà cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị như thế nào để tham gia kỳ họp với chất lượng, hiệu quả cao nhất?

- Xác định Kỳ họp thứ Hai có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống Nhân dân, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai các hoạt động chuẩn bị từ sớm, với tinh thần trách nhiệm cao.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hoa

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết, trong đó xem xét, thông qua 43 dự án và cho ý kiến 2 dự án; đồng thời xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2026 và quyết định các kế hoạch tương ứng năm 2027. Quốc hội cũng tiến hành chất vấn, xem xét kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, trọng tâm là tổ chức tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật; làm việc với các cơ quan, đơn vị để thu thập thông tin, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa làm việc với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan Ảnh: Minh Hiếu

Đặc biệt, Đoàn đã làm việc với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoạt động của các cơ quan tư pháp, đồng thời tổng hợp các kiến nghị gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Từ những thông tin này, Đoàn tiếp tục rà soát, lựa chọn các vấn đề trọng tâm để các đại biểu nghiên cứu, tham gia thảo luận, chất vấn và đóng góp xây dựng pháp luật tại kỳ họp. Chúng tôi xác định, sự chuẩn bị chu đáo không chỉ nằm ở việc nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu mà quan trọng hơn là phải nắm chắc thực tiễn, có chính kiến rõ ràng và đề xuất được những giải pháp thiết thực.

- Thời gian qua, Đoàn đã tổ chức nhiều hội nghị TXCT chuyên đề để lấy ý kiến góp ý các dự án luật. Bà đánh giá thế nào về ý nghĩa của hoạt động này đối với việc nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật của các ĐBQH?

- Hoạt động lập pháp chỉ thực sự có chất lượng khi các quy định được xây dựng trên cơ sở tổng kết đầy đủ thực tiễn, nhận diện đúng những bất cập và dự báo được tác động khi chính sách đi vào cuộc sống.

Với tinh thần đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức các hội nghị TXCT chuyên đề với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và những người trực tiếp thực thi pháp luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại xã Bát Mọt và Yên Nhân. Ảnh: Đào Cảnh

Chẳng hạn, trong tháng 9, Đoàn tổ chức lấy ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Tố tụng Hình sự và các quy định liên quan đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến đầu tháng 10, các hội nghị chuyên đề tiếp tục tập trung vào những dự án luật thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, lao động, việc làm, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm không phải chỉ là số lượng ý kiến đóng góp, mà là chất lượng, tính cụ thể và khả năng vận dụng vào quá trình hoàn thiện chính sách. Các ý kiến cần làm rõ quy định nào còn bất cập, vướng mắc phát sinh ở đâu, nguyên nhân do thể chế hay tổ chức thực hiện và cần sửa đổi theo hướng nào.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khảo sát thực tế trên địa bàn xã Bát Mọt và Yên Nhân. Ảnh: Đào Cảnh

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều vấn đề mới cũng đặt ra đối với phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và bảo đảm nguồn lực thực hiện. Vì vậy, việc lấy ý kiến những người trực tiếp thực thi pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng, giúp đại biểu có thêm căn cứ thực tiễn để đánh giá tính đồng bộ, khả thi của từng dự án luật.

Mang những vấn đề cử tri quan tâm đến nghị trường

- Qua các cuộc TXCT trước kỳ họp, đâu là những vấn đề nổi bật mà cử tri Thanh Hóa gửi gắm và Đoàn dự kiến tập trung phản ánh tại nghị trường, thưa bà?

- Qua các cuộc tiếp xúc, có thể thấy cử tri Thanh Hóa rất quan tâm đến những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời kỳ vọng Quốc hội tiếp tục có những giải pháp mạnh mẽ hơn nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Các ý kiến, kiến nghị trải rộng trên nhiều lĩnh vực, song nổi bật là những vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở; đầu tư hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và phát triển kinh tế khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tieeps xúc cử tri chuyên lấy ý kiến góp ý các dự án luật thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Ảnh: Trần Hằng

Đáng chú ý, nhiều kiến nghị tuy xuất phát từ một địa bàn cụ thể nhưng lại phản ánh những bất cập chung trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. Đơn cử như việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, phân cấp nhiệm vụ cho chính quyền cơ sở hay bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đoàn xác định trách nhiệm của đại biểu không dừng lại ở việc ghi nhận và chuyển kiến nghị. Điều quan trọng là phải phân loại đúng thẩm quyền, làm rõ căn nguyên của vướng mắc, theo dõi kết quả giải quyết và tiếp tục kiến nghị đối với những vấn đề chưa được xử lý thỏa đáng.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, Đoàn phối hợp chuyển đến cơ quan có trách nhiệm để xem xét, giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được tổng hợp, nghiên cứu để phản ánh thông qua các hoạt động của Quốc hội. Tinh thần xuyên suốt là tiếng nói của cử tri phải được lắng nghe, phản ánh đầy đủ và gắn với trách nhiệm theo dõi, đôn đốc giải quyết đến cùng.

- Bên cạnh việc phản ánh kiến nghị của cử tri, Kỳ họp thứ Hai cũng sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa dự kiến quan tâm những nội dung nào để vừa góp phần vào các quyết sách chung, vừa tháo gỡ những điểm nghẽn phát triển từ thực tiễn địa phương?

- Đây là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026 mà còn tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của giai đoạn 2026 - 2030.

Trong quá trình nghiên cứu, tham gia thảo luận, chúng tôi quan tâm đến các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri các xã Thọ Ngọc, Xuân Hòa. Ảnh: Quốc Hương

Từ thực tiễn Thanh Hóa, những vấn đề liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách đất đai, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền và bảo đảm nguồn lực cho chính quyền cơ sở cũng cần được quan tâm. Dự kiến chương trình kỳ họp còn có nội dung báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để nhìn nhận kết quả thực hiện, những khó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong việc vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ phát triển địa phương.

Chúng tôi cho rằng, những vấn đề từ thực tiễn không chỉ cần được phản ánh đầy đủ mà còn phải được phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể, có cơ sở, góp phần để Quốc hội ban hành các quyết sách sát thực tiễn, khả thi và tạo động lực phát triển.

- Với khối lượng công việc rất lớn của kỳ họp, bà kỳ vọng như thế nào về sự tham gia của các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt trong việc phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân?

- Mỗi kỳ họp Quốc hội đều đặt ra yêu cầu cao đối với trách nhiệm, bản lĩnh và năng lực hoạt động của người đại biểu. Kỳ họp thứ Hai lần này càng đòi hỏi các đại biểu phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, chuẩn bị kỹ nội dung, phát huy tinh thần chủ động và trách nhiệm trong từng hoạt động.

Tôi cho rằng, chất lượng tham gia của đại biểu không chỉ thể hiện ở số lượng ý kiến phát biểu mà trước hết phải ở chiều sâu phân tích, khả năng nhận diện đúng vấn đề và những kiến nghị, đề xuất có giá trị thực tiễn.

Đông đảo cử tri tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đào Cảnh

Vì vậy, trên cơ sở lĩnh vực công tác, mỗi đại biểu cần chủ động nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, nắm chắc tình hình thực tiễn, tích cực trao đổi với các cơ quan chuyên môn, lắng nghe cử tri để có thêm thông tin phục vụ thảo luận, chất vấn và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng.

Đồng thời, Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các đại biểu; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân để tham gia một cách chủ động, có trách nhiệm. Những ý kiến mang đến nghị trường không chỉ là nhận định của cá nhân đại biểu mà còn phải chứa đựng hơi thở cuộc sống, phản ánh được những mong mỏi chính đáng từ cơ sở.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục đóng góp tích cực vào thành công của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI; đồng thời làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ngày càng đi vào cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn bà!