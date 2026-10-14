Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp nghe, cho ý kiến công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 17/10/2026, dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2026. Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội theo 2 đợt: đợt 1 từ ngày 17/10 - 14/11/2026, đợt 2 từ ngày 20/11 - 21/11/2026. Tại Kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 39 luật, 4 nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Trong đó, có nhiều dự án luật liên quan trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa…

Quốc hội cũng xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và đầu tư công; xem xét các báo cáo về ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác giám sát; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 6 hội nghị góp ý xây dựng đối với 21 luật; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan lấy ý kiến bằng văn bản 24 dự án luật, nghị quyết. Cùng đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành rà soát những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và xây dựng báo cáo tổng hợp góp ý các dự án luật để các ĐBQH nghiên cứu, tham gia thảo luận, góp ý tại kỳ họp.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu một số nội dung tại cuộc họp.

Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 11 cuộc tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh, trong đó có 1 cuộc tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến tại cụm xã Tiên Điền. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp 40 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có 23 ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương và 17 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu một số nội dung tại cuộc họp.

Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã tăng cường công tác giám sát, khảo sát; phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu các báo cáo, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư, triển khai các dự án lớn và những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tổng hợp các nội dung cần kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ tại kỳ họp. Cùng đó, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, điều kiện bảo đảm phục vụ tốt hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận cuộc họp.

Để chuẩn bị tốt các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh chủ động nghiên cứu kỹ chương trình, nội dung kỳ họp; chuẩn bị chu đáo các nội dung thảo luận, góp ý đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng, sát thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy đối với những vấn đề lớn, quan trọng, có tác động đến sự phát triển của địa phương; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng ĐBQH trong việc theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, thông tin kịp thời kết quả đến Nhân dân.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH. Tập trung rà soát các dự án luật, dự thảo nghị quyết, làm rõ những quy định còn bất cập, chồng chéo, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp. Đồng thời, khẩn trương rà soát, giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, thời hạn hoàn thành, kịp thời báo cáo kết quả giải quyết.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tổng hợp đầy đủ, khách quan ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết, thông tin công khai kết quả để cử tri biết.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình, nội dung kỳ họp và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trước, trong và sau kỳ họp; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.