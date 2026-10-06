Chuẩn bị ký kết phối hợp về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Thực hiện Thông báo số 383/TB-BKHCN ngày 28/8/2026 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long tại buổi làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Sơn La và Thông báo số 438/TB-VPUB ngày 7/9/2026 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 2201/SKHCN-CĐS về việc đề xuất nội dung Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Sơn La và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đến ngày 10/9, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được văn bản của 5 đơn vị, địa phương. Trên cơ sở các ý kiến đề xuất, Sở đã tổng hợp nội dung, nhiệm vụ dự kiến đưa vào Chương trình ký kết phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với tỉnh Sơn La giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Từ ngày 19-30/9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Chương trình ký kết phối hợp. Đến nay, hai bên cơ bản thống nhất các nội dung, tập trung vào phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số, dữ liệu và chính quyền số; hạ tầng số, viễn thông; ứng dụng công nghệ số trong phát triển văn hóa, du lịch, xã hội số; bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân. Sở đang hoàn thiện kế hoạch tổ chức, trình UBND tỉnh phê duyệt. Chương trình dự kiến diễn ra ngày 23/10/2026 tại phường Mộc Châu.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị các sở, ngành tiếp tục tham gia ý kiến, hoàn thiện nội dung, kế hoạch và thành phần tham dự Chương trình ký kết phối hợp. Sở Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức; các đơn vị liên quan bảo đảm công tác hậu cần, lễ tân, an ninh trật tự. Sau ký kết, các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung, nhiệm vụ, xác định rõ mục tiêu và lượng hóa kết quả bằng số liệu cụ thể.