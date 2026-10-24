Chuẩn bị kỹ cho cuộc diễn tập lớn

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 khẳng định: Yêu cầu cốt lõi của cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu năm 2026 là phải đạt “3 thực”: Đối tượng thiết thực; nội dung sát thực tế và hành động thực sự, cương quyết, linh hoạt. Cuộc diễn tập phải kiểm nghiệm toàn diện 3 vấn đề lớn: Về cơ chế và hiệp đồng, đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền; về khả năng phối hợp giữa LLVT địa phương với các đơn vị chủ lực trong tình hình mới; về bản lĩnh chỉ huy, thử thách khả năng ứng phó trước hình thái chiến tranh hiện đại, công nghệ cao và không gian mạng. Phải kiên quyết xóa bỏ tính rập khuôn, kịch bản đóng khung. Đồng thời tăng cường tối đa các tình huống bất ngờ, giả định hệ thống thông tin và hậu cần bị chia cắt, bị đối phương đánh phá dữ dội nhằm buộc người chỉ huy các cấp phải tư duy, xử trí tình huống kịp thời, chính xác và có hiệu quả.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và Quân khu 4 cùng lãnh đạo các địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập. Ảnh: TRẦN DŨNG

Từ yêu cầu đó, công tác chuẩn bị của LLVT Quân khu 4 được triển khai đồng bộ. Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 đã tổ chức khảo sát, xác định khu vực xây dựng sở chỉ huy, thao trường thực binh, khu vực bắn đạn thật và các địa điểm phục vụ kiểm tra, luyện tập; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Hệ thống văn kiện được chuẩn bị từ Quân khu đến các đơn vị, địa phương. Các chỉ thị, kế hoạch, ý định diễn tập, mệnh lệnh tác chiến và văn kiện phục vụ vận hành cơ chế ở địa phương được xây dựng, thẩm định, hoàn chỉnh; cùng với đó là các phương án hiệp đồng, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc. Yêu cầu đặt ra là văn kiện phải thống nhất, sát tình huống giả định và điều kiện địa bàn, tránh rập khuôn, hình thức.

Cùng với văn kiện là công tác xây dựng sở chỉ huy, công trình, trận địa và các hạng mục phục vụ diễn tập. Từ cuối năm 2025, Sư đoàn 324 cùng các đơn vị binh chủng được huy động tham gia xây dựng các công trình tại Sở chỉ huy diễn tập Quân khu. Hơn 50 hạng mục công trình lớn đã cơ bản hoàn thành, cùng hệ thống hạ tầng và các hạng mục phục vụ chỉ huy, điều hành. Tại Khu Tổng trạm Thông tin, hệ thống truyền dẫn phục vụ Sở chỉ huy Quân khu được triển khai. Nhiều trận địa tác chiến điện tử, các vị trí bảo vệ sở chỉ huy cũng được chuẩn bị, tạo thành hệ thống bảo đảm cho hoạt động chỉ huy, điều hành. Sở chỉ huy khu vực phòng thủ (KVPT) của tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh và sở chỉ huy của các đơn vị cũng được triển khai theo đúng tiến độ, gắn với yêu cầu giữ bí mật, bảo đảm khả năng chỉ huy và cơ động.

Đặc biệt, các đơn vị thực binh tích cực chuẩn bị đầy đủ vật chất, mục tiêu, thao trường; xây dựng phương án bắn đạn thật, đạn hơi, thuốc nổ, vượt sông và các nội dung thực hành theo kế hoạch. Lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được tổ chức, huấn luyện bổ sung; vũ khí, trang bị, phương tiện được kiểm tra, đồng bộ.

Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4, thành viên Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 4, cho biết: “Phương châm xuyên suốt là “thiết thực, hiệu quả và an toàn tuyệt đối”. Hệ thống văn kiện tác chiến phải bảo đảm tính chuẩn xác; lực lượng thực binh đúng biên chế, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao; sở chỉ huy, công sự, trận địa bảo đảm yêu cầu; thao trường đáp ứng khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng...”.

Bộ đội Sư đoàn 324 luyện tập bơi vượt sông, sẵn sàng tham gia diễn tập. Ảnh: NGỰ BÌNH

Trong quá trình chuẩn bị, Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị không chủ quan, không làm hình thức, không chạy theo thành tích; tăng cường các tình huống sát thực tế, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện khả năng chuyển trạng thái, hiệp đồng và xử trí khi tình huống thay đổi; đồng thời đặc biệt chú ý công tác bảo đảm an toàn.

Ở Sư đoàn 324, những yêu cầu ấy được cụ thể hóa bằng từng hình thức chiến thuật, từng tình huống luyện tập. Trong hai tháng qua, đơn vị tập trung chuẩn bị con người, vũ khí, trang bị và phương án tác chiến; tổ chức luyện tập vượt sông, xử trí tình huống địch đổ bộ đường không và các hình thức cơ động, hiệp đồng trên địa hình thực tế.

Đại tá Phạm Lê Tuấn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 cho biết: Đơn vị chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện theo tình huống, rèn luyện bản lĩnh và tư duy linh hoạt cho bộ đội. Các tình huống giả định được xây dựng phức tạp, sát thực tế chiến đấu, giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động trong xử trí những tình huống ngoài dự kiến.

Hệ thống thông tin phục vụ diễn tập được chuẩn bị với khối lượng lớn. Hàng trăm phương tiện vô tuyến điện được bố trí; hàng trăm ki-lô-mét đường truyền cáp quang cùng hệ thống cáp đồng, thiết bị truyền hình, tổng đài, điện thoại và các trung tâm mạng được triển khai, bảo đảm phục vụ tốt.

Theo Đại tá Đỗ Hoài Nam, Phó tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc: Nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình phục vụ cuộc diễn tập có khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, thời tiết khắc nghiệt, trong khi yêu cầu bảo đảm cao và thời gian khẩn trương. Binh chủng đã huy động lực lượng với hàng nghìn trang bị, phương tiện cùng lực lượng của Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ. Không chỉ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ tác chiến, các lực lượng phải triển khai đồng bộ hạ tầng, trang bị, phương tiện phục vụ chỉ huy, điều hành diễn tập.

Tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị diễn tập cũng được triển khai chặt chẽ, gắn với vận hành cơ chế KVPT và yêu cầu mới của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hai tỉnh đã hoàn thiện hàng trăm văn kiện phục vụ diễn tập; triển khai xong nhiều hạng mục xây dựng, cải tạo sở chỉ huy, công trình phục vụ diễn tập. Các nội dung thực binh được khảo sát, xây dựng phương án, chuẩn bị thao trường, công sự, trận địa và tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sát thực tế...

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết: Cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 cũng chính là dịp kiểm nghiệm năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sức mạnh tổng hợp của địa phương trong KVPT tỉnh Nghệ An. Cấp ủy, chính quyền, LLVT cùng các sở, ban, ngành của tỉnh đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho cuộc diễn tập.