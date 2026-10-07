Chuẩn bị kỹ các nội dung trình Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự kiến, Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh được tổ chức ngày 14/10/2026. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung trọng tâm: Sửa đổi Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ về đất ở, nhà ở và các dự án phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

HĐND tỉnh cũng xem xét các quy định về định mức hỗ trợ đối với chủ dự án phát triển sản xuất, người dân tham gia học xóa mù chữ, người giám định tư pháp và người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Kỳ họp dự kiến xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; bổ sung danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý, làm rõ một số nội dung. Trong đó, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát căn cứ pháp lý, sự cần thiết và tính khả thi của các cơ chế, chính sách hỗ trợ; làm rõ đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và nguồn lực thực hiện. Qua đó bảo đảm các chính sách khi ban hành có tính thống nhất, khả thi và phù hợp thực tiễn.

Đại biểu nêu ý kiến tại Hội nghị.

Đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu; bổ sung những nội dung còn chưa rõ, nhất là đối với các chính sách hỗ trợ người dân, dự án phát triển sản xuất và danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau được trao đổi, thống nhất trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo và các ban HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp rà soát, hoàn thiện nội dung, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn trước khi trình Kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, không đùn đẩy, né tránh nhưng cũng không thực hiện máy móc. Những nội dung cần trình, UBND tỉnh phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo theo quy định.

Các ban HĐND tỉnh trong quá trình thẩm tra cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình để làm rõ các vấn đề, bảo đảm thống nhất và đúng quy định.

Đối với những nội dung đủ điều kiện, đồng chí Bùi Văn Lương thống nhất triển khai theo chương trình đã đề ra. Trường hợp phát sinh vấn đề cần xem xét, quyết định kịp thời, các cơ quan cần chủ động phối hợp, thực hiện đúng quy trình, thủ tục.