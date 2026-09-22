Chuẩn bị kỹ các nội dung cho Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III và 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2026, việc triển khai thực hiện Đề án số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND 2 cấp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 – 2031” tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong số 9 chỉ tiêu của Đề án, có 2 chỉ tiêu vượt mục tiêu, 4 chỉ tiêu hoàn thành, 3 chỉ tiêu đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Bên cạnh việc tổ chức thành công 10 kỳ họp để quyết định những nội dung quan trọng, 9 tháng đầu năm, HĐND tỉnh cũng đã ban hành 147 nghị quyết đúng thẩm quyền, trình tự, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu cũng cho ý kiến vào Dự thảo thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XV; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu xác định rõ nguồn lực đối với từng đề án, nhiệm vụ đang triển khai; chủ động điều chỉnh dự toán, cơ cấu lại nguồn vốn, ưu tiên cho những nhiệm vụ cấp thiết, trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hạn chế.

Đồng chí lưu ý, việc điều hành nguồn lực phải được tính toán cho cả nhiệm kỳ, bảo đảm chủ động, linh hoạt nhưng chặt chẽ, không để bị động khi phát sinh các nhiệm vụ đột xuất.

Đối với các dự thảo quyết định, dự thảo kế hoạch, cơ quan tham mưu phải nghiên cứu kỹ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và các kế hoạch, chương trình hành động của cấp trên, bảo đảm mỗi nội dung khi đưa ra thực hiện đều có căn cứ, đúng quy định và thống nhất về chủ trương.

Về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc có thể phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, cần chủ động báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền để thống nhất thực hiện; đảm bảo nguyên tắc nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy định trong quá trình triển khai.