Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn VSIP Nghệ An báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng và công tác chuẩn bị khởi công Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3. (Ảnh: PQ)

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 92ha. Trong đó, đã chi trả gần 76ha, tập trung vào các khu vực ưu tiên mà nhà đầu tư thứ cấp quan tâm, khu vực xây dựng nhà máy xử lý nước thải và cung cấp nước sạch.

Để chuẩn bị cho lễ khởi công, chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn VSIP Nghệ An cho biết, đã san lấp mặt bằng gần 4ha, bảo đảm các điều kiện cần thiết theo quy định.

Tại buổi kiểm tra hiện trường công tác chuẩn bị khởi công dự án vào sáng 3/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và Công ty trách nhiệm hữu hạn VSIP Nghệ An rà soát, xác nhận bằng văn bản điều kiện khởi công.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn VSIP Nghệ An xây dựng phương án tổ chức lễ khởi công phù hợp tiến độ thực tế; Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên rà soát, phân loại và xây dựng “đường găng” để thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2026.