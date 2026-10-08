Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình và các sở, ngành chuẩn bị khởi công Dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên dự kiến đầu tư tại địa bàn xã Mường Bang, Mường Cơi. Dự án có công suất 1.200MW, gồm 4 tổ máy, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 21.500 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 6.400 tỷ đồng. Dự án được thiết kế phát điện hằng ngày vào giờ cao điểm với số giờ phát tối đa là 7 giờ, mục tiêu là phát điện lên hệ thống điện quốc gia vào các giờ cao điểm nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ phát triển kinh tế xanh của tỉnh Sơn La.

Đại diện Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, đại diện nhà đầu tư đề nghị tỉnh Sơn La đẩy nhanh tiến độ về thủ tục đất đai, đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch và công tác chuẩn bị liên quan đến lễ khởi công; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tập trung thảo luận các giải pháp để đảm bảo tiến độ khởi công dự án trong tháng 11/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Sơn La luôn ưu tiên các dự án phát triển năng lượng tái tạo, qua đó tạo việc làm cho lao động địa phương, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và động lực tăng trưởng cho tỉnh. Đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hoàn thiện các phương án, thủ tục đầu tư, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các địa phương chủ động xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơi dự án triển khai. Đối với nhà đầu tư, tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư, các bước thực hiện dự án, sớm triển khai khởi công dự án theo kế hoạch.