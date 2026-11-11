Chuẩn bị khởi công Dự án nhà ở công vụ Bộ CHQS tỉnh Sơn La

Dự án do Bộ tư lệnh Quân khu 2 làm chủ đầu tư, nhằm bảo đảm chính sách nhà ở cho sĩ quan, QNCN đang công tác tại các đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Công trình được thiết kế gồm 4 tầng nổi và 1 tầng bán hầm. Tầng bán hầm bố trí phòng trực, phòng kỹ thuật, khu để xe và không gian công cộng. Từ tầng 1 đến tầng 4 có 44 căn hộ; tổng mức đầu tư dự kiến 63 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Ngọc, Phó tư lệnh Quân khu 2 cùng đoàn công tác kiểm tra thiết kế và công tác chuẩn bị khởi công dự án.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Anh Ngọc thống nhất những nội dung cần chuẩn bị để quá trình thi công được triển khai thuận lợi và yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát đầy đủ hồ sơ, thủ tục, bảo đảm các điều kiện cần thiết để khởi công công trình. Quá trình triển khai phải tuân thủ quy định về đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 2 yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến bộ, an toàn về mọi mặt.