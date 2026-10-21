Chuẩn bị khởi công các dự án thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch

Cuộc làm việc về công tác chuẩn bị khởi công các dự án thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2026, toàn tỉnh có 7 dự án du lịch dự kiến sẽ đồng loạt khởi công, gồm: Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Heritage Village (xã Vân Hồ), quy mô 12,46 ha, tổng vốn 498 tỷ đồng; Tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng kết hợp nông nghiệp sinh thái Highland Grands (phường Vân Sơn) quy mô 12,68 ha, tổng vốn 236 tỷ đồng; Quảng trường thời đại và tổ hợp khách sạn Hồ trên núi Mộc Châu (phường Thảo Nguyên), quy mô gần 16 ha, tổng vốn 140 tỷ đồng; Khu du lịch gắn với nông nghiệp sạch (phường Vân Sơn) quy mô 1,6 ha, tổng vốn 33 tỷ đồng; Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa (xã Tà Xùa) quy mô 45,4 ha, tổng vốn 575 tỷ đồng; Chiềng An Aurora (phường Chiềng An) quy mô 12,26 ha, tổng vốn 480 tỷ đồng; Khu nghỉ dưỡng Mộc Châu Eco Garden (phường Mộc Châu) quy mô 15.97 ha, tổng vốn 140 tỷ đồng.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Hiện nay, các dự án đang tập trung hoàn thiện các thủ tục: phê duyệt quy hoạch chi tiết, thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích sử dụng rừng, làm thủ tục thuê đất, lập báo cáo thiết kế cơ sở, thiết kế thi công, xin cấp phép xây dựng… 7 dự án dự kiến khởi công vào tháng 11 và 12/2026.

Đồng chí Đào Tài Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu.

Thảo luận tại cuộc làm việc, đại diện các nhà đầu tư đã kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thủ tục cho thuê đất để nhà đầu tư có cơ sở khởi công dự án theo đúng tiến độ; thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng dự án; thẩm tra thiết kế cơ sở và hồ sơ thiết kế thi công, lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và điều chỉnh quy hoạch phân khu…

Đại diện Chủ đầu tư Dự án Heritage Vân Hồ phát biểu tại cuộc làm việc.

Đại diện Chủ đầu tư Dự án Quảng trường thời đại và tổ hợp khách sạn Hồ trên núi Mộc Châu phát biểu.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Hà Trung Chiến nhấn mạnh, việc khởi công các dự án du lịch đúng kế hoạch có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng, thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, bảo đảm khởi công các dự án trước tháng 12/2026. UBND các phường, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, cho thuê đất, hoàn thành các thủ tục quy hoạch và xác minh nguồn gốc đất theo đúng thời hạn quy định.

Giao các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ cùng các chủ đầu tư đẩy nhanh thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng; tháo gỡ khó khăn về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng, giao đất, cho thuê đất và xác định nghĩa vụ tài chính; kịp thời cung cấp bản đồ địa giới hành chính và hướng dẫn thủ tục ký quỹ thực hiện dự án theo quy định.

Lãnh đạo UBND phường Chiềng An phát biểu.

Lãnh đạo xã Tà Xùa phát biểu tại cuộc làm việc.