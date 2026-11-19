Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp. Ảnh: TRẦN HUẤN

Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL; lãnh đạo Sở VHTTDL và Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai.

Cuộc họp tập trung rà soát tiến độ, nội dung và các điều kiện tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương với địa phương nhằm bảo đảm sự kiện được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tương xứng với quy mô và ý nghĩa của Năm Du lịch quốc gia.

Chuẩn bị chu đáo cho sự kiện tổng kết quy mô quốc gia

Theo kế hoạch của tỉnh Gia Lai, Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra tối 6.12 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 19h30, trong đó phần truyền hình trực tiếp từ 20h10 đến 21h30.

Sự kiện được tổ chức trong chuỗi hoạt động tổng kết Năm Du lịch quốc gia, gắn với Hội nghị ISOM APEC 2026 diễn ra tại Gia Lai từ ngày 7 - 9.12. Đây là dịp để nhìn lại kết quả một năm triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, đồng thời giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và định hướng phát triển của Gia Lai trong giai đoạn mới.

Theo phương án dự kiến, Lễ bế mạc có khoảng 2.200 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp du lịch và đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TRẦN HUẤN

Chương trình được xây dựng với các nội dung trọng tâm gồm trình chiếu phim tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; phát biểu của lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Gia Lai; chương trình nghệ thuật và các hoạt động bên lề.

Cùng với Lễ bế mạc, Hội nghị tổng kết Năm Du lịch quốc gia dự kiến tổ chức sáng 6.12, với khoảng 350 đại biểu. Hội nghị sẽ đánh giá toàn diện kết quả tổ chức, hiệu quả phối hợp giữa Trung ương và địa phương, công tác huy động nguồn lực, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm và thu hút khách du lịch; trao cờ luân lưu cho địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027 là tỉnh Quảng Trị.

Các tham luận dự kiến tập trung vào vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành, hàng không và cơ quan truyền thông trong triển khai Năm Du lịch quốc gia.

Việc tổ chức đồng thời các hoạt động tổng kết và bế mạc tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp cùng nhìn nhận những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm và xác định những nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai sau sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TRẦN HUẤN

Dấu ấn một năm du lịch với nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo tại cuộc họp, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai cho biết: “Với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, Năm Du lịch quốc gia 2026 đã tạo cơ hội để tỉnh quảng bá tiềm năng, lợi thế, tái định vị hình ảnh điểm đến trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, kết nối hai khu vực biển và cao nguyên”.

Trong năm 2026, Gia Lai đã tổ chức hơn 140 hoạt động, với 15 chuỗi sự kiện xuyên suốt, thu hút sự tham gia của các cơ quan Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, người dân và du khách. Nổi bật là Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia với chương trình nghệ thuật và Mega Concert “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, thu hút hơn 70.000 người tham dự.

Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục tạo sức lan tỏa như Lễ hội Du lịch hè Gia Lai, Ngày Lữ hành Việt Nam, Diễn đàn Lữ hành quốc tế, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam, Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya cùng các hoạt động giao lưu thể thao, quảng bá ẩm thực, khảo sát điểm đến và kết nối doanh nghiệp.

Công tác truyền thông, quảng bá được triển khai trên nhiều nền tảng. Theo báo cáo tổng kết, các cơ quan báo chí, truyền thông đã thực hiện gần 10.000 tin, bài, ảnh, phóng sự và chuyên đề về Năm Du lịch quốc gia.

Hệ sinh thái số “Chạm Gia Lai” ghi nhận hơn 3,3 triệu lượt tương tác và 21,7 triệu lượt xem; chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực rỡ” đạt tổng lượt xem hơn 128 triệu trên các nền tảng.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trái) và Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh báo cáo công tác chuẩn bị Lễ bế mạc tại cuộc họp. Ảnh: TRẦN HUẤN

Hiệu quả quảng bá bước đầu được phản ánh qua tăng trưởng lượng khách và doanh thu du lịch. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón hơn 14,3 triệu lượt khách, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế đạt gần 206.000 lượt, tăng 80,2%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 31.310 tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Ước tính cả năm 2026, tỉnh đón khoảng 16 triệu lượt khách, đạt 106,7% kế hoạch; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 36.100 tỉ đồng, bằng 103,1% kế hoạch.

Một kết quả có ý nghĩa đối với định hướng phát triển lâu dài là việc mở rộng không gian và làm mới sản phẩm du lịch. Khu vực phía Đông phát huy lợi thế du lịch biển, nghỉ dưỡng, sinh thái và thể thao biển; khu vực phía Tây tập trung vào du lịch cộng đồng, văn hóa cồng chiêng, nông nghiệp, trải nghiệm cà phê, trekking và khám phá thiên nhiên.

Định hướng kết nối “Biển Quy Nhơn - Đại ngàn Pleiku” từng bước hình thành các chương trình du lịch liên tuyến, mở rộng khả năng khai thác khách và gia tăng thời gian lưu trú.

Bên cạnh đó, việc đón các chuyến bay charter quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát, khai thác khách tàu biển tại Cảng Quy Nhơn và khách tàu hỏa qua Ga Diêu Trì đã mở thêm các phương thức tiếp cận thị trường.

Những kết quả này tạo nền tảng để Gia Lai tiếp tục mở rộng thị trường khách quốc tế, nâng cao năng lực phục vụ và tăng cường kết nối với các trung tâm du lịch trong nước, khu vực.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TRẦN HUẤN

Phối hợp liên ngành, bảo đảm chất lượng và sức lan tỏa của Lễ bế mạc

Để Lễ bế mạc diễn ra thành công, công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và tỉnh Gia Lai có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với việc hoàn thiện kịch bản, nội dung chương trình nghệ thuật, công tác đón tiếp đại biểu trong nước và quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần và truyền thông.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: “Cục sẽ phối hợp với Sở VHTTDL Gia Lai và các đơn vị liên quan hoàn thiện kịch bản, thành phần khách mời, chương trình nghệ thuật, hoạt động bên lề và phương án truyền thông”.

Báo Văn Hóa được giao phối hợp với Cục Báo chí, Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số cung cấp thông tin, đẩy mạnh truyền thông trước, trong và sau sự kiện.

Ông Phan Thanh Nam, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Văn Hoá cho biết: “Báo đã xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, thực hiện khoảng 500 tin, bài, multimedia và sẵn sàng làm đầu mối truyền thông tại Lễ Bế mạc, kết nối các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền cho sự kiện quan trọng này”.

Đối với tỉnh Gia Lai, nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện công tác tổ chức, bảo đảm điều kiện đón tiếp các đoàn đại biểu Trung ương, khách quốc tế, các địa phương và doanh nghiệp; chuẩn bị báo cáo tổng kết, tài liệu phục vụ hội nghị và Lễ bế mạc; đồng thời triển khai các phương án hậu cần, an ninh, an toàn và tổ chức hoạt động bên lề.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang đi đến chặng cuối với nhiều kết quả về tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh, tăng trưởng khách và mở rộng không gian sản phẩm.

Lễ bế mạc cần thể hiện đầy đủ những thành quả đã đạt được, ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời tạo động lực để Gia Lai tiếp tục khai thác hiệu quả lợi thế biển - cao nguyên, phát triển sản phẩm đặc sắc, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: TRẦN HUẤN

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao các kết quả tích cực về nhận diện thương hiệu, sự kiện và lượng khách quốc tế đã đạt được trong năm 2026.

“Về Lễ bế mạc và Hội nghị tổng kết, Bộ cơ bản thống nhất đề xuất của tỉnh Gia Lai về chủ trương, thời gian, địa điểm. Về các phương án cụ thể, đề nghị Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng với Sở VHTTDL thống nhất báo cáo lãnh đạo Bộ và tỉnh về khung giờ, đồng bộ kế hoạch với kịch bản, có các phương án dự phòng”, Thứ trưởng yêu cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng bày tỏ kỳ vọng, sau Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả những kết quả đã đạt được, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tỉnh cần nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng du lịch khoảng 30% trong ít nhất 1 năm, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương.

“Bộ VHTTDL cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Gia Lai trong phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Hy vọng tỉnh sẽ sớm hình thành những sản phẩm du lịch đặc sắc, đồng thời có những thành quả nổi bật về phát triển công nghiệp văn hóa, đủ sức khẳng định vị thế và vươn tầm quốc tế”, Thứ trưởng khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn sự chỉ đạo, định hướng của Bộ VHTTDL và cho biết: “Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là dấu mốc quan trọng, tạo động lực và mở ra không gian phát triển mới cho địa phương”.

Những kết quả đạt được sẽ là nền tảng để tỉnh đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân.

Qua đó, Gia Lai từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch khu vực miền Trung - Tây Nguyên, phát triển theo định hướng xanh, bền vững, giàu bản sắc và hội nhập quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức, khai thác và phát triển điểm đến.

Những kết quả của Năm Du lịch quốc gia 2026 sẽ thực sự phát huy hiệu quả khi được tiếp nối bằng các chương trình hành động cụ thể, sự tham gia thực chất của doanh nghiệp và người dân, cùng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Gia Lai trong giai đoạn sau sự kiện, nhằm chuyển hóa sức lan tỏa của một năm du lịch thành năng lực phát triển điểm đến lâu dài, bền vững.